Полина Гагарина покоряет Азию в образе героини аниме

Российская певица поделилась необычным образом на своей странице в Instagram.

Полина Гагарина, которая сейчас покоряет Азию, принимая участие в китайском аналоге шоу «Голос», продемонстрировала на своей странице в Instagram необычный образ – она сфотографировалась на розовом фоне в белом парике каре и сделала губы «уточкой».

«Нихао», — коротко подписала снимок Гагарина. В переводе с китайского языка эта фраза означает приветствие.

Многие поклонники посчитали, что в таком образе их любимая певица похожа на героиню мультфильмов аниме.

«Прикольно…Анимешка», «Куколка», «Анимэ», «А вам идет», «Нереально круто выглядишь», «Ну всё, вот и аниме», «Необычный образ. Но Вам очень даже идет. Полина, удачи в Чанше», «Образ для singer?)»,– написали фанаты в комментариях.

Поклонники Полины не зря спрашивают ее про Чанше и шоу Singer. Сейчас российская певица принимает участие в этой суперпопулярной телепрограмме в Китае, которая чем-то похожа на нашу передачу «Голос», однако участие в ней могут принимать только профессиональные певцы.

На первом этапе шоу Гагарина одержала головокружительную победу, сразив членов жюри исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка».

Впрочем Полина уже пожаловалась своим фанатам на то, что участие в этом проекте дается ей весьма непросто. Главная причина связана с тем, что ей приходится очень много времени проводить в дороге. Также артистка пожаловалась на головные боли после авиаперелетов.