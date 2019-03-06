Умер бывший бас-гитарист Queen

Стало известно, что 6 марта умер экс-гитарист рок-группы Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор на своей официальной странице в Facebook.

«Так грустно слышать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием «The Individuals», когда мы еще были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», — написал Роджер Тейлор.

So sad to hear about my old friend Mike Grose, who I first heard in a band called 'The Individuals', when we were still at school. He always sounded huge.RIP Опубликовано Roger Taylor — Official Среда, 6 марта 2019 г.

Подписчики Тейлора выразили соболезнования: «Соболезную твоей утрате. Потерять друга – это как потерять семью. Береги себя», «Очень сожалею о смерти вашего друга. Примите моё глубокое сочувствие». Один из поклонников Микки Викари написал, что Майк Гроуз был его лучшим другом, и что они вместе играли в группе в Англии. Тогда он получил много радости работать с Майком, и теперь разделяет горе с барабанщиком Queen.

Майк Гроуз был первым бас-гитаристом группы Queen. Тогда в ней уже участвовали соло-гитарист Брайан Мэй и солист Фредди Меркьюри. Барабанщик Роджер Тейлор пригласил Гроуза в группу в 1970 году, так как был знаком с ним лично. Майк Гроуз участвовал в концертах три раза, после чего покинул Queen, но поддерживал дружеские отношения.

Место бас-гитариста долгое время у Queen было свободно: после Майка Гроуза играть с музыкантами начал Барри Митчелл. Постоянные участники группы описывали его как одарённого гитариста, но тот не выдержал давления музыкальной индустрии и ушёл. Даг Боги стал третьим бас-гитаристом, но смог выступить с Queen всего два раза. И только четвёртый гитарист Джон Дикон доказал, что достоин играть с великими музыкантами и прочно обосновался в рядах группы. Вместе они исполнили знаменитые хиты We will rock you, We are the champions, The show must go on.

Queen стала одной из самых влиятельных рок-групп за всю историю музыки. Её песня «Bohemian Rhapsody» была признана самой прослушиваемой композицией ХХ века. Именно в честь неё назвали байопик о группе «Богемская рапсодия», где Рами Малек сыграл Фредди Меркьюри и стал обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль. Сами Queen, а точнее ныне живущие Брайан Мэй и Роджер Тейлор выступали на открытии церемонии вручения «Оскара» вместе с восходящей американской звездой Адамом Ламбертом.