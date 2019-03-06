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Кристина Асмус призналась, что ей пришлось отказаться от участия в спектакле

Актриса сожалеет, что не может все успеть.

Кристина Асмус призналась, что ей пришлось отказаться от участия в спектакле
Кристина Асмус / www.instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус старается успевать все: играть в театре и кино, быть любящей женой и заботливой мамой для пятилетней дочери Анастасии. Однако из-за загруженного графика у артистки не всегда получается поучаствовать во всех проектах, где бы ей хотелось.

На своей странице в Instagram Асмус призналась, что в этом году ей придется отказаться от участия в новой постановке под названием «Слуга двух господ» в театре имени Ермоловой, где она служит уже около семи лет.

«Ни временных, ни физических ресурсов на выпуск и на +2 спектакля в месяц у меня сейчас нет…» – рассказала Кристина в соцсети.

Она отметила, что художественный руководитель Олег Меньшиков с большим пониманием отнесся к ее отказу участвовать в постановке из-за отсутствия времени. Асмус поблагодарила его за это.

Асмус благодарит Меньшикова
Асмус благодарит Меньшикова / instagram.com/asmuskristina/

При этом своим поклонникам она пообещала, что они смогут увидеть ее в следующих спектаклях: «Текст», «Утиная охота», «Ревизор», «Гамлет» и «Вернувшиеся».

Напомним, ранее Кристина Асмус призналась, что обожает «троллить» своего супруга – Гарика Харламова – как на сцене, так и дома.

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Кристина Асмус призналась, что ей пришлось отказаться от участия в спектакле
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