Джон Сноу может стать одним из «повелителей» драконов

Первый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» дал фанатам обильную пищу для размышлений. В Сети идет активное обсуждение, сумеет ли их любимый персонаж укротить рептилию.

Не успел выйти первый трейлер восьмого сезона «Игры престолов», как фанаты тут же начали разбирать его «на запчасти». Интернет-детективы уже вовсю трудятся на изучением буквально каждого кадра фэнтазийной саги.

Сторонники так называемой «теории Джона Сноу» выдвинули очередные «доказательства» в ее пользу. В трейлере на 1:23 показано, как Дейенерис Таргариен и Джон Сноу идут к выжившим драконам. И хотя ничего особо больше не происходит, поклонники уже вовсю гадают, значит ли это, что Джон сможет «пилотировать» рептилию.

До этого светлого момента управлять драконами могла только Дейенерис, хотя в прошлом сезоне у нее случались «пассажиры». Однако до этого никто, кроме нее на них не летал.

В седьмом сезоне один из драконов позволил Джону Сноу его погладить, хотя обычно рептилии предпочитают кого-нибудь «поджарить». Тем не менее, Сноу выказали уважение: то ли у дракона в тот день было хорошее настроение, то ли все же сказалась кровь Таргариенов, которая течет в жилах Джона.

О родстве выяснилось в конце седьмого сезона. И хотя это означает, что Сноу совершил инцест, это также значит, что он может управлять драконом.

Также имеются загадочные видения Дейенерис во время ее визита в Дом Бессмертных. Там она видит своего брата Рейгара, который говорит, что его сыну (возможно Джону) судьбой предначертано быть Принцем, который был обещан, и что у «дракона три головы». У Дейенерис три дракона. Это может означать, что у них будут три повелителя, один из которых Сноу.

Любопытен и тот факт, что в жилах Короля Ночи также может течь кровь Таргариенов, так ему удалось убить одного из драконов, потом воскресить его, а затем привлечь на свою сторону, пишет сайт Winteriscoming.