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Альбина Джанабаева решила поэкспериментировать с ярким макияжем для новой фотосессии

Певица выбрала для своего образа желтые оттенки.

Альбина Джанабаева решила поэкспериментировать с ярким макияжем для новой фотосессии
Альбина Джанабаева / www.instagram.com/albinadzhanabaeva/

Альбина Джанабаева поделилась на своей странице в соцсети Instagram кадром из новой весенней фотосессии, специально для которой она примерила необычный для себя макияж в ярко-желтых тонах.

Визажист нанес певице яркие желтые тени на глаза, а губы оставил нюдовыми. Макияж Джанабаевой был сделан в тон ее необычному платью — черному с желтыми вставками и глубоким декольте. Яркий весенний образ звезды российского шоу-бизнеса дополнила массивная сережка.

«День сменяет день, дождь сменяет снег, — а какая погода в вашем сердце сегодня… решаете только вы!», — подписала снимок в Instagram 39-летняя артистка.

Большинству поклонников очень понравился яркий весенний образ любимой певицы и они поспешили сделать ей множество комплиментов.

«Красавица!», «Цвет настроения — жёлтый», «Нет слов, Вы шикарная», «Солнечно красивая!», «Отличный образ, теплый и игривый!», «Прекрасный макияж!», — восхитились фанаты в комментариях.

Альбина Джанабаева — не единственная на отечественной эстраде, кто любит экспериментировать с макияжем. Так, например, недавно Ольга Бузова опубликовала фотографию с ярким макияжем и предложила своим подписчикам также попробовать цветовое многообразие, которое в этом сезоне диктуют тренды.

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Альбина Джанабаева решила поэкспериментировать с ярким макияжем для новой фотосессии
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