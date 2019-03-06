Леди Гага примерила пальто из розовых перьев для съемок в необычной фотосессии

На прошлой неделе имя Леди Гаги (Lady Gaga) регулярно появлялось в СМИ. Певица завоевала «Оскар» за композицию Shallow, победившую в номинации «Лучшая песня». Также во время церемонии девушка спела дуэтом с Брэди Купером, подогрев слухи о романтической связи с ним. Лишь на днях артистка прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она заверила, что именно этого они с Купером и добивались, когда начали работать вместе. Звезда дала понять, что романа с актером в реальной жизни у нее нет.

Не успела общественность обсудить заявление Леди Гаги, как она снова дала повод говорить о ней. Певица снялась в необычной фотосессии для журнала V Magazine. Автором снимков стал знаменитый фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude). Некоторые кадры уже появились в соцсети. На главном фото артистка предстала в черном платье и длинном пальто из розовых перьев. При этом на голове Леди Гаги виден головной убор, напоминающий венец из перьев, который носят шаманы.

На другом фото певица предстала уже в платье металического оттенка с разрезами на юбке. Образ был завершен ярким макияжем. В кадре она держит в руках светящийся меч и изображает ярость. «Мы попытались превратить Гагу в живую куклу, живую икону, наподобие статуэток, которые люди собирают и ставят на каминные полки, только в полный размер», — поделился Гуд концепцией фотосессии. Он также отметил, что на втором снимке Леди Гага изображает Марию-Антуанетту, но не из этой вселенной.

К слову, яркую съемку приурочили к десятилетию сотрудничества артистки с глянцевым изданием. Эта дата совпала с тем, что на обложке этого журнала Леди Гага появилась уже в 25 раз. Напомним, что уже много лет певицу любят за то, что она не боится показаться некрасивой. Каждый ее выход в свет еще не так давно был так или иначе связан с эпатажем. До сих пор дизайнеры и модные критики вспоминают, как артистка появилась в платье из мяса на MTV Video Music Awards в 2010 году. В последнее время Леди Гага стала более сдержана в выборе одежды и все чаще облачается в классические наряды.