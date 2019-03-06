НОВОСТИ

Леди Гага примерила пальто из розовых перьев для съемок в необычной фотосессии

Фотограф Жан-Поль Гуд решил показать певицу в новом образе.

Леди Гага примерила пальто из розовых перьев для съемок в необычной фотосессии
Леди Гага. фото: globallook.com

На прошлой неделе имя Леди Гаги (Lady Gaga) регулярно появлялось в СМИ. Певица завоевала «Оскар» за композицию Shallow, победившую в номинации «Лучшая песня». Также во время церемонии девушка спела  дуэтом с Брэди Купером, подогрев слухи о романтической связи с ним. Лишь на днях артистка прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она заверила, что именно этого они с Купером и добивались, когда начали работать вместе. Звезда дала понять, что романа с актером в реальной жизни у нее нет.

Не успела общественность обсудить заявление Леди Гаги, как она снова дала повод говорить о ней. Певица снялась в необычной фотосессии для журнала V Magazine. Автором снимков стал знаменитый фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude). Некоторые кадры уже появились в соцсети. На главном фото артистка предстала в черном платье и длинном пальто из розовых перьев. При этом на голове Леди Гаги виден головной убор, напоминающий венец из перьев, который носят шаманы.

На другом фото певица предстала уже в  платье металического оттенка с разрезами на юбке. Образ был завершен ярким макияжем. В кадре она держит в руках светящийся меч и изображает ярость. «Мы попытались превратить Гагу в живую куклу, живую икону, наподобие статуэток, которые люди собирают и ставят на каминные полки, только в полный размер», — поделился Гуд концепцией фотосессии. Он также отметил, что на втором снимке Леди Гага изображает Марию-Антуанетту, но не из этой вселенной.

К слову, яркую съемку приурочили к десятилетию сотрудничества артистки с глянцевым изданием. Эта дата совпала с тем, что на обложке этого журнала Леди Гага появилась уже в 25 раз. Напомним, что уже много лет певицу любят за то, что она не боится показаться некрасивой.  Каждый ее выход в свет еще не так давно был так или иначе связан с эпатажем. До сих пор дизайнеры и модные критики вспоминают, как артистка появилась в платье из мяса на  MTV Video Music Awards в 2010 году.  В последнее время Леди Гага стала более сдержана в выборе одежды и все чаще облачается в классические наряды.

Вам может быть интересно:

Леди Гага назвала соцсети «сортиром» из-за слухов о ее романе с Брэдли Купером «Это то, что мы хотели»: Леди Гага рассказала о своих отношениях с Брэдли Купером Леди Гага и Ирина Шейк «не дружат» в соцсетях

Тэги:

звездный стильЛеди Гага

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Леди Гага примерила пальто из розовых перьев для съемок в необычной фотосессии
Интересно?
Поделись с друзьями: