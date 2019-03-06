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Эндрю Гарфилд бросил Риту Ору спустя четыре месяца после головокружительного романа

Певица очень расстроена из-за разрыва отношений со звездой фильмов о Человеке-Пауке.

Эндрю Гарфилд бросил Риту Ору спустя четыре месяца после головокружительного романа
Эндрю Гарфилд. Фото: Global Look Press

Эндрю Гарфилд разорвал отношения с Ритой Орой после четырех месяцев головокружительного романа. По словам инсайдеров, певица очень переживает. Звезда фильмов о Человеке-Пауке «разбил ей сердце», утверждает близкое окружение исполнительницы.

Причина, по которой Гарфилд бросил Ору, стала его неудовлетворенность тем, что его личная жизнь все время находится на виду, а он не желал ее афишировать. В результате его терпение закончилось и он расстался с певицей.

По словам друзей Риты, она очень переживает из-за разрыва с Эндрю, так как последнее время они много времени уделяли друг другу и провели вместе Рождество. Она думала, что между ними все прекрасно, поэтому этот разрыв для нее является болезненным вдвойне.

Рита Ора. Фото: Global Look Press

Эндрю заявил, что не хочет выставлять свои отношения на всеобщее обозрение. Рита пыталась не афишировать свой роман и перестала появляться в соцсетях, но это не сработало.

Сейчас Ора находится в турне по Австралии, пытаясь таким образом отвлечься от грустных мыслей, пишет The Sun.

О романе Эндрю и Риты стало известно в ноябре. В декабре настырные папарацци сняли влюбленных во время прогулки по Лондону.

Певица стала встречаться с Эндрю после того, как рассталась с музыкальным продюсером Эндрю Уоттом в сентябре. С ним ее отношения длились немного дольше, чем с Гарфилдом — шесть месяцев.

Что касается последнего, то он был более постоянен в своих пристрастиях. Актер встречался с 2011 по 2015 год с Эммой Стоун, с которой познакомился во время съемок «Человека-Паука».

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расставание звездРита ОраЭндрю Гарфилд

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Эндрю Гарфилд бросил Риту Ору спустя четыре месяца после головокружительного романа
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