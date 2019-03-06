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Сын звезды «Кухни» Ольги Кузьминой трогательно поздравил ее с наступающим 8 Марта

Актриса поделилась снимком с маленьким Гордеем.

Сын звезды «Кухни» Ольги Кузьминой трогательно поздравил ее с наступающим 8 Марта
Ольга Кузьмина / www.instagram.com/kuzmummy/

Звезда сериалов «Кухня», «Отель «Элеон»» и «Гранд» поделилась на своей странице в социальной сети Instagram фотографией со своим сыном Гордеем, а также рассказала, что мальчик заранее поздравил маму с наступающим Международным женским днем.

На снимке пятилетний Гордей обнимает маму, а за их спиной красуется сделанная из воздушных шаров надпись «8 марта». Кузьмина рассказала о трогательном подарке сына – он подарил ей сделанный из бумаги цветочек.

«Сколько чувств у меня вызывает этот маленький Человечек, когда поёт песню про маму, когда обнимает и дарит сделанный своими руками бумажный цветочек. Это абсолютная, безусловная любовь», — подписала фотографию актриса.

Поклонники 31-летней Кузьминой пришли в восторг от снимка и поспешили сделать комплименты маме с сыном.

«Оля, ты просто великолепна, а твой сынуля просто сладкий мальчик», «Чудо», «Это очень трогательно!», «Это очень мило!», «Милые! Гордей умничка, что радует маму», – отметили подписчики в комментариях.

Звезды российского шоу-бизнеса любят выкладывать трогательные фотографии со своими детьми. Так, например, недавно певец Сергей Лазарев разместил в своем Instagram фото с прогулки со своим сыном Никитой. А до этого он показывал подарок, который мальчик сделал ему на День защитника Отечества – Никита вырезал ему кораблик на волнах из бумаги.

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Сын звезды «Кухни» Ольги Кузьминой трогательно поздравил ее с наступающим 8 Марта
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