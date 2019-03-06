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«Это многому учит»: актер Владислав Ветров вспомнил о своем болезненном романе с Верой Сотниковой

По словам артиста, от любви к партнерше по сцене ему пришлось «лечиться» работой.

«Это многому учит»: актер Владислав Ветров вспомнил о своем болезненном романе с Верой Сотниковой
Владислава Ветрова многому научили отношения с Верой Сотниковой. Фото: globallookpress©Надежда Цветкова, Наталья Шаханова

Актер Владислав Ветров поделился воспоминаниями о своем прошлом. Артист сериалов «Молодежка» и «Отель Элеон» рассказал, как когда-то был влюблен в актрису Веру Сотникову.

Актер откровенно признался, что очень благодарен за эти отношения своей коллеге. Но роман оказался для него чрезвычайно болезненным. На тот момент оба артиста уже были несвободны. У Владислава была супруга и маленький ребенок, а Сотникова встречалась с немецким миллиардером. Понимая, что его любовь безответственна, актер был не в состоянии сдержать свои чувства.

Лишь потом Ветров осознал, как тяжело было близким ему людям. Жене приходилось терпеть происходящее, тогда как актер, по его словам, думал исключительно о себе и вел себя иногда как ребенок. Правда, в себе тогда он предпочитал не «копаться» и лишь продолжал жить, как получалось. Но в итоге после серьезного разговора артисты пришли к обоюдному решению расстаться. Пережить разрыв Ветрову было нелегко.

«Выбираться тяжело, кроваво, по чужим судьбам, чужим жизням. Это многому учит. Я вернулся в семью, вернулся в театр, лечился работой», – рассказал актер в новом выпуске программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Борис Корчевников вызвал Владислава Ветрова на откровенный разговор. Кадр из программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1»

У Веры Сотниковой, в свою очередь, был не один бурный роман. Так, ранее звезда кино отмечала, что ее сердце мог покорить не только богач, но певец или даже дворник. А вот недавние слухи об интрижке с медиумом проекта «Битва экстрасенсов» артистка опровергла. По словам Веры, отношений с финалистом 19-го сезона эзотерического проекта Григорием Кузнецовым у нее никогда не было.

«Григорий – не самый худший вариант. Но чтобы люди были вместе, нужно что-то большее, нужна любовь», – цитировал актрису «СтарХит».

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«Это многому учит»: актер Владислав Ветров вспомнил о своем болезненном романе с Верой Сотниковой
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