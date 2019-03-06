На канале «ЧЕ!» стартует новый сезон экстремального тревел-шоу «Рюкзак» с неожиданными поворотами событий

Участники программы снова попытаются добраться из пункта «А» в пункт «Б» всего за 72 часа.

Уже в этот четверг, 7 марта, телеканал «ЧЕ!» покажет своим зрителям новые серии экстремального тревел-шоу под названием «Рюкзак». Правила остались прежними: участники проекта отправляются в одну из экзотических стран, где им всего за 72 часа нужно добраться от пункта «А» в пункт «Б» и не опоздать на самолет домой. В конце путешествия их ждет денежный приз.

С какими сложностями только не столкнутся участники телепрограммы в новом сезоне — это и разборки с полицией, и поиски ночлега и многое другое. Однако самым неожиданным поворотом событий стало то, что героям программы пришлось пересекать границу двух государств. Съемочная группа оказалась к этому не готова и едва не потеряла участников «Рюкзака».

«Нам пришлось ловить машины на трассе, так как наши автобусы не смогли пересечь границу. Это то, что мы называем «реалити для съёмочной группы»», — приводит слова креативных продюсеров шоу «Рюкзак» пресс-служба телеканала.

Они признались, что им нелегко было объяснить местным жителям — кто они такие и зачем их нужно подвезти, еще и бесплатно. Поэтому в какой-то момент съемочная группа чуть не потеряла из виду участников шоу, оторвавшихся от нее на другом автомобиле.

По некоторой информации, одной из участниц нового сезона программы «Рюкзак» стала комедийная актриса Мила Саифутдинова. На ее странице в Instagram появились фотографии из одной из жарких стран с хэштегом #рюкзакче.

«Уставшая, измученная, грязная, но счастливая! Так хочется вам уже все рассказать, но я не могу. Нужно ждать выпуск», — написала девушка в соцсети.

О других участниках шоу пока ничего не известно. По правилам проекта, каждый герой программы может взять с собой только пять вещей и один рюкзак.

Новые серии проекта «Рюкзак» стартуют 7 марта на телеканале «ЧЕ!».