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Пэрис Джексон не смотрела нашумевший докфильм об отце

Дочь Майкла Джексона уверена в его невиновности.

Пэрис Джексон не смотрела нашумевший докфильм об отце
Пэрис Джексон. Фото: Global Look Press

Релиз документальной ленты канала HBO «Leaving Neverland» («Покидая Неверленд»), где Майкла Джексона обвиняют в растлении малолетних, не поколебали убеждения Пэрис Джексон в невиновности ее отца. Она уверена, что он не был педофилом.

Источники, близкие к наследнице поп-короля утверждают, что она не видела нашумевший докфильм, тем самым опровергая появившиеся ранее сообщения, что она смотрела его до премьеры на фестивале Sundance.

На Пэрис совершенно не произвела впечатления информация о содержании детища HBO и откровения Уэда Робсона и Джеймса Сейфчака о действиях певца в отношении них.

Выход фильма вызвал бурную реакцию с обеих сторон. Даже всеми любимая Опра Уинфри не смогла удержаться от нападок в адрес обвинителей во время интервью с ними.

Вся семья Джексона выступила единым фронтом против создателей «Покидая Неверленд», заявив, что Робсон делает подобные заявления из-за какой-то мстительности.

Примечателен и тот факт, что мать Пэрис — Дебби Роу — также не видела докфильм. По словам близкого окружения ко второй жене Майкла Джексона, она не видит смысла его смотреть, так как певец умер много лет назад, пишет TMZ.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что радиостанции отказываются транслировать песни поп-короля в связи с обвинениями, которые были выдвинуты против него.

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Пэрис Джексон не смотрела нашумевший докфильм об отце
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