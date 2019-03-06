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«Павел, береги жену»: Прилучный впервые за два месяца опубликовал совместное фото с Муцениеце

Ранее в прессе появились публикации о том, что в семье актера из сериала «Мажор» не все так гладко. Сообщалось, что Прилучный якобы поднял руку на свою избранницу Агату Муцениеце.

«Павел, береги жену»: Прилучный впервые за два месяца опубликовал совместное фото с Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

Павел Прилучный в своем Instagram впервые за два последних месяца – с декабря, опубликовал совместное фото с Агатой Муцениеце. Примечательно, что данный кадр был сделан на премьерном показе исторической драмы «Тобол», в которой жена Павла сыграла одну из ролей вместе с наследником покойного Олега Табакова – Павлом.

«Паша, береги жену! Она у тебя замечательная», «Красавчики!!», «Молодцы», «Агата не только красавица жена, но и гордость Павла!» – такие комментарии появились под фото Прилучного с возлюбленной.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Агата вместе с мужем появилась на красной дорожке светского мероприятия. Позже в СМИ появились заголовки, в которых говорилось, что актриса позволила супругу держать ее за талию. Сама Муцениеце к подобным публикациям в изданиях светских хроник отнеслась с иронией.

Прилучный и Муцениеце
Павел Прилучный поделился фото с супругой Агатой Муцениеце (Фото: Instagram.com/bugevuge)

Напомним, что в прессе также писали и о том, что актер якобы поднял руку на свою жену. А полицию в дом Прилучных вызвала подруга Муцениеце. Однако сам Павел никак не отреагировал на слухи и кривотолки. В своем влоге «Прилучные будни» Агата заявила, что все ждут от нее каких-то объяснений или слов, однако призналась, что не намерена что-либо объяснять. Также актриса призналась, что ее постоянно спрашивают, куда пропал Павел. В кадре Муцениеце подметила, что они с мужем успели оформить развод и разъехались по разным домам. Однако уже спустя секунду девушка со смехом заверила фанатов, что этого всего лишь шутка. А ее муж был вынужден уехать в командировку.

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«Павел, береги жену»: Прилучный впервые за два месяца опубликовал совместное фото с Муцениеце
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