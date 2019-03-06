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Валерий Меладзе спел дуэтом с рэпером Мотом на передаче «Вечерний Ургант»

Артисты презентовали свою новую песню «Сколько лет».

Валерий Меладзе спел дуэтом с рэпером Мотом на передаче «Вечерний Ургант»
Валерий Меладзе. фото: globallook.com

Валерий Меладзе уже несколько раз становился наставником шоу «Голос. Дети». В пятом сезоне в креслах судей вместе с певцом сидели также Пелагея и Баста, а уже в шестом сезоне оказалась среди наставников Светлан Лобода, которая заняла место Басты. О своих коллегах по музыкальному телепроекту, а также о своем отношении к этому шоу несколько дней назад Меладзе поговорил в эфире передачи «Вечерний Ургант». Он признался, что со временем ему стало тяжелее говорить детям «нет».

«Мне нравится сидеть по центру. Мне нравится, когда суета справа и слева. Чувствую себя иногда как между молотом и наковальней. У нас при всем при этом невероятно теплая атмосфера», — рассказал артист. Валерий вспомнил о том, как он полюбил музыку. По словам звезды, на свой первый гонорар, который он получил за архиологические раскопки в школьные годы, он приобрел  магнитофон. Тогда Меладзе с братом Константином начал постоянно слушать различные композиции. Он уверен, что это поспособствовало тому, что он стал певцом.

В конце передачи Валерий спел дуэтом с рэпером Мотом. Они презентовали новый трек «Сколько лет». К слову, гости в студии бурными аплодисментами встретили артистов. Позже в соцсети пользователи признались, что остались в восторге от такого необычного дуэта. «Очень красиво. Молодцы!», «Оба мои кумиры, шикарный дуэт», «Мурашки», «Роскошный дуэт получился», — высказались поклонники.

Напомним, что Меладзе не в первый раз выступил в дуэте. Ранее он пел с Ани Лорак песню «Верни свою любовь». Также недавно исполнилось 15 лет клипу на трек артиста, записанный совместно с группой «ВИА Гра» —«Притяжения больше нет».

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Валерий Меладзешоу "Вечерний Ургант"

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Валерий Меладзе спел дуэтом с рэпером Мотом на передаче «Вечерний Ургант»
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