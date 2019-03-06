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Алена Кравец наняла адвоката, чтобы раскрыть нелицеприятное прошлое новой пассии мужа

Как выяснила светская львица, участница «Дома-2» Анастасия Кауфман подрабатывала стриптизом и эскортом.

Алена Кравец наняла адвоката, чтобы раскрыть нелицеприятное прошлое новой пассии мужа
Алена Кравец вывела на чистую воду Анастасию Кочервей. Коллаж: кадры из программы "На самом деле"

Алена Кравец раскрыла подробности прошлого новой пассии своего супруга Руслана, с которым светская львица твердо намерена развестись после его измены. Накануне в эфире передачи «На самом деле» выяснилось, что Анастасию Кауфман, на которой, по слухам, Руслан Кравец был готов даже жениться, в действительности зовут Анастасия Кочервей.

Девушка прославилась своими провокационными выходками на проекте «Дом-2» – исполняла откровенные танцы и завела интимные отношения с Александром Гобозовым. Устроившись в качестве референта супруга Кравец в дом семьи, она очень быстро очаровала хозяина особняка и втерлась в доверие к 11-летней дочери пары Даниэлле.

Оставившая дом на Рублевке Алена Кравец наняла адвоката, который выяснил другие нелицеприятные детали жизни Кочервей. Как написала телеведущая в своей авторской колонке для портала Teleprogramma.pro, совсем недавно Анастасия подрабатывала стриптизом под псевдонимом Бритни, также она оказывала эскорт-услуги.

Кроме того, новая пассия мужа Кравец принимала участие в молодежном реалити с весьма откровенным сценарием. «Шоу «Хоум++», где демонстрируются и культивируются весьма вольные, даже постыдные нравы!» – пишет модель. Алена отметила, что когда-то ее приглашали на этот проект в качестве эксперта, но она никогда не смотрела его, поэтому и не подозревала, чем промышляет ее соперница.

Муж Алены также признавался: он не знал, кто такая в действительности его новая секретарша. Когда его законная супруга уехала с Рублевки, Кочервей быстро заняла ее место.

Отметим, в семье светской львицы это далеко не первые конфликты. Так, в еще декабре 2016 года Кравец заявляла, что подверглась домашнему насилию со стороны избранника. Но когда она обратилась с заявлением в полицию, муж выкрал их общую дочь, которой тогда было девять лет, из гимназии и увез за пределы России. Телеведущая пыталась выйти на связь с мужем, но он не отвечал на ее звонки и сообщения, сообщал Cosmopolitan. Сейчас девочка все еще живет не с мамой.

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Алена КравецАнастасия КочервейДом-2реалити-шоу

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Алена Кравец наняла адвоката, чтобы раскрыть нелицеприятное прошлое новой пассии мужа
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