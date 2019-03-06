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«Слово «экономить» — это не про меня»: Боня заявила, что не привыкла ограничивать себя в желаемом

Экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня в недавнем интервью призналась, что ей нравится быть щедрой.

«Слово «экономить» — это не про меня»: Боня заявила, что не привыкла ограничивать себя в желаемом
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

Говоря о своих тратах и покупках, светская львица и дизайнер одежды собственного бренда — 39-летняя Виктория Боня в одном из недавних своих интервью заявила, что не привыкла ограничивать себя или отказывать от удовольствия получить желаемое.

«Вообще слово «экономить» — это не про меня», — приводит woman.ru слова Виктории Бони.

Кроме того, светская львица подметила, что если вещь ей действительно понравится, то она обязательно ее купит. По мнению актрисы, ее нельзя обвинить в скупости, так как она тратится не только на собственные нужны, но и одаривает своих близких, совершенно не экономя на потребностях.

Напомним, что у Виктории Бони был роман с ирландским миллионером Алексом Смерфитом. И, несмотря на то, что светская львица родила от своего избранника дочку Анджелину Летицию, малышка появилась на свет в марте 2012 года, свои отношения новоиспеченные родители так и не зарегистрировали. Актриса рассталась с отцом своей наследницы в 2017 году, когда девочке исполнилось пять лет.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, позже светская львица появлялась на публике с французским миллиардером Пьером Андюраном. Однако сама Боня утверждала, что эти отношения были всего лишь удачным пиар-ходом, за который она получила приличную сумму. Вот только сам Пьер, узнав об интервью Виктории, заявил, что слова Виктории не имеют ничего общего с действительностью.

Светская львица не торопится связывать себя узами брака, девушка развивает собственный бизнес, выпуская одежду своего бренда. Несмотря на постоянную занятость, Виктория старается находить время и на общение с поклонниками. Даже находясь на отдыхе в Таиланде актриса делилась впечатлениями от сервиса и местного гостеприимства.

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«Слово «экономить» — это не про меня»: Боня заявила, что не привыкла ограничивать себя в желаемом
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