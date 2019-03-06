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«У меня всего три ванны»: Муцениеце призналась, что любит утраивать домашние спа-процедуры

Жена Павла Прилучного отметила, что именно так планирует провести 8 марта.

«У меня всего три ванны»: Муцениеце призналась, что любит утраивать домашние спа-процедуры
Агата Муцениеце. фото: instagram.com/agataagata/

Агата Муцениеце уже почти восемь лет состоит в браке с Павлом Прилучным. Не так давно актриса отметила свой день рождения. Она в очередной раз развеяла слухи о проблемах в семье, отправившись вместе с мужем в Венецию. Там в романтичной атмосфере провели несколько дней. Вернувшись домой им сразу пришлось организовать вечеринку для дочери Мии, которой исполнилось три года. Стоит отметить, что вся жизнь Агаты проходит в таком бешеном ритме, но она призналась, что ей это нравится.

В эту среду артистка решила рассказать в соцсети, как любит расслабляться. «Иногда хочется уединиться, с любимой книжкой и, что ж греха таить, с бокальчиком вкусного вина, расслабиться, устроить себе спа-вечер, поухаживать только за собой, сделать масочки», — поделилась Муцениеце. Она призналась, что именно так и планирует провести Международный женский день. Девушка отметила, что купила две щеточки для лица, чтобы не таскать их из одной комнаты в другую. «Да-да, не завидуйте только, у меня всего три ванны», — добавила она.

Поклонники отметили, что тоже прибегают к таким способам расслабиться. По их мнению, женщине это необходимо, особенно если в семье есть дети. «Здорово! Тоже обожаю так расслабляться. Жалко, что редко получается», «Мне кажется, теперь нужен ваннообзор», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые удивились тому, что Агата намерена 8 марта провести без своего мужа. Однако не исключено, что в этот день у Павла запланированы съемки.

Напомним, что актриса совмещает работу в кино и материнство. При этом своим детям она старается дарить всю свою любовь и заботу. Дочка девушки с недавних пор стала ходить в балетную школу. Муцениеце старается не пропускать занятий наследницы и всегда радуется ее успехам. А вот сын звездной пары посещает секцию по футболу, а также умеет играть на пианино. Поклонники часто поражаются тому, как артиста все успевает. По всей видимости, именно дни, когда она может расслабиться, и позволяют Агате всегда свежо выглядеть и быть в тонусе.

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«У меня всего три ванны»: Муцениеце призналась, что любит утраивать домашние спа-процедуры
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