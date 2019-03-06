Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца

Сын Люка Перри Джек (22 года) отозвал свою кандидатуру и не примет участие в шоу по реслингу, которое было намечено на 13 марта в клубе Bootleg Theater, расположенном в Лос-Анджелесе. Причиной стала смерть его отца 52-летнего Люка Перри.

О том, что молодой спортсмен, выступающий под ником «Джангл бой», снялся с боя, сообщили организаторы тура Bar Wrestling. «Наши мысли и молитвы в это время с ним и его семьей», — цитирует релиз TMZ.

Ранее слова благодарности за соболезнования в связи со смертью отца выразила его дочь Софи Перри (19 лет). На своей страничке в соцсети она поделилась снимком с Люком, где они стоят на фоне пасущихся лошадей.

«Многое случилось в эту неделю для меня. Все произошло так быстро. Я вовремя вернулась из Малави, чтобы быть со своей семьей», — написала она.

Софи также добавила, что получила множество сердечных посланий, пронизанных любовью и поддержкой. И хотя она не может ответить на них каждому лично, она хотела бы, что все знали, что она очень за них признательна.

Напомним, что Люк Перри скончался в понедельник, 4 марта. Причиной смерти стал инсульт.

Кроме сериала «Беверли-Хиллз 90210» актер запомнился зрителю по таким лентам, как «Пятый элемент», «Алиса вверх тормашками», «Беспощадный шторм» и другим.

Последним фильмом с участием Перри стала картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В нем он сыграл звезду американского телевидения (1967-1974) Уэйна Мондера. Картина выйдет на российкие экраны 8 августа 2019 года.