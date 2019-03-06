Никифорова из сериала «Султан моего сердца» вместе с дочкой побывала на детском празднике

Александра Никифорова, сыгравшая одну из главных ролей в российско-турецком сериале «Султан моего сердца», опубликовала в своем Instagram свежее фото, на котором она запечатлена с трехлетней дочкой Анной. По словам актрисы, они с малышкой едва не опоздали на детский праздник, так как очень долго не могли выбрать платье к мероприятию.

«Всех с весной! Цветов, кудряшек, бантиков вам!» — подписала свой снимок 26-летняя Александра, которая нарядила дочурку в атласный наряд. Образ малышки дополнял поясок с аксессуаром в виде розы. Актриса сделала девочке простую прическу — собрав волосики Анны в два хвостика.

В одном из своих недавних интервью Александра Никифорова призналась, что не живет с отцом своей единственной дочери, которую она родила в двадцать два года. Несмотря на то, что у пары появился общий ребенок, им не удалось сохранить свой брак. Актриса родила дочь от режиссера Евгения Семёнова. Примечательно, что после выхода на экраны финальной серии ленты «Султан моего сердца» поклонники в буквальном смысле стали забрасывать партнершу Али Эрсана Дуру вопросами о ее взаимоотношениях с турецким актером. Однако сама Никифорова настаивает на том, что с Али ее связывает только дружба. Девушка вспомнила, как непросто ей приходилось в тот период, когда оставила дочку с бабушкой и улетела в Стамбул, получив роль в сериале. За кратчайший срок Александре предстояло выучить турецкий язык. И, по словам Али Эрсана Дуру, актрисе удалось справиться с этой задачей.

Никифорова не стала скрывать, что именно Али подсказывал ей нужные слова и фразы, которые она должна была произносить в кадре, забывая ту или иную реплику.