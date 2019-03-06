НОВОСТИ

Никифорова из сериала «Султан моего сердца» вместе с дочкой побывала на детском празднике

Актриса из сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова одна воспитывает дочь Анну.

Никифорова из сериала «Султан моего сердца» вместе с дочкой побывала на детском празднике
Александра Никифорова с дочкой Анной (Фото: Instagram.com/alexandra_nikiforova_official)

Александра Никифорова, сыгравшая одну из главных ролей в российско-турецком сериале «Султан моего сердца», опубликовала в своем Instagram свежее фото, на котором она запечатлена с трехлетней дочкой Анной. По словам актрисы, они с малышкой едва не опоздали на детский праздник, так как очень долго не могли выбрать платье к мероприятию.

«Всех с весной! Цветов, кудряшек, бантиков вам!» — подписала свой снимок 26-летняя Александра, которая нарядила дочурку в атласный наряд. Образ малышки дополнял поясок с аксессуаром в виде розы. Актриса сделала девочке простую прическу — собрав волосики Анны в два хвостика.

В одном из своих недавних интервью Александра Никифорова призналась, что не живет с отцом своей единственной дочери, которую она родила в двадцать два года. Несмотря на то, что у пары появился общий ребенок, им не удалось сохранить свой брак. Актриса родила дочь от режиссера Евгения Семёнова. Примечательно, что после выхода на экраны финальной серии ленты «Султан моего сердца» поклонники в буквальном смысле стали забрасывать партнершу Али Эрсана Дуру вопросами о ее взаимоотношениях с турецким актером. Однако сама Никифорова настаивает на том, что с Али ее связывает только дружба. Девушка вспомнила, как непросто ей приходилось в тот период, когда оставила дочку с бабушкой и улетела в Стамбул, получив роль в сериале. За кратчайший срок Александре предстояло выучить турецкий язык. И, по словам Али Эрсана Дуру, актрисе удалось справиться с этой задачей.

Никифорова не стала скрывать, что именно Али подсказывал ей нужные слова и фразы, которые она должна была произносить в кадре, забывая ту или иную реплику.

Вам может быть интересно:

«Готовлю плохо»: Никифорова из сериала «Султан моего сердца» ответила на вопрос, почему не стала невестой Али Эрсана Дуру Али Эрсан Дуру из сериала «Султан моего сердца» поделился кадрами со своей фотосъемки Никифорова из сериала «Султан моего сердца» призвала поклонниц утепляться в мороз

Тэги:

Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Никифорова из сериала «Султан моего сердца» вместе с дочкой побывала на детском празднике
Интересно?
Поделись с друзьями: