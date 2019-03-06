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Хоккеист Евгений Малкин эмоционально пожелал удачи сборной России по биатлону

Известный спортсмен заявил, что он гордится нашими ребятами, которые будут защищать честь страны.

Хоккеист Евгений Малкин эмоционально пожелал удачи сборной России по биатлону
Евгений Малкин (Фото: Globallookpress.com)

В ближайшие дни стартует чемпионат мира по биатлону. Соревнования пройдут в шведском городе Эстерсунд, где безумно любят этот популярный в Европе вид спорта. Надо сказать, что в этом году на этапах Кубка мира россияне не так часто поднимаются на пьедестал почета. Можно только выделить Александра Логинова, который является одним из реальных претендентов на победу на мировом первенстве. По ходу сезона он показывал неплохие результаты и несколько раз выигрывал личные гонки.

Между тем всем известно, что «голосом биатлона» в России является эмоциональный и очень импульсивный комментатор Дмитрий Губерниев. Недавно он вел репортажи с чемпионата мира по лыжам, а теперь будет рассказывать о жаркой борьбе на биатлонных трассах.

На своей страничке в социальной сети Instagram Губерниев опубликовал пожелание удачи сборной России по биатлону от одного из лучших хоккеистов страны последнего десятилетия, форварда команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. «Сборная России по биатлону. Мы с вами. Более за вас. Гордимся вами. Ваши лыжи самые быстрые, а винтовки самые точные. Вперед! Удачи!» — эмоционально заявил Малкин. При этом хоккеист взял в руки палки и лыжи.

У самого Малкина сейчас наступает нелегкая пора. В НХЛ идет решающие матчи за попадание в плей-офф Кубка Стэнли. Команда россиянина, который пока проводит далеко не лучший сезон, борется за «место под солнцем». Хоккеист наверняка будет переживать за биатлонистов по телевидению.

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Дмитрий ГуберниевЕвгений Малкинчемпионат мира по биатлону

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Хоккеист Евгений Малкин эмоционально пожелал удачи сборной России по биатлону
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