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Наталья Подольская высказалась о своей второй беременности

Певица очень хочет иметь еще одного ребенка.

Наталья Подольская высказалась о своей второй беременности
Наталья Подольская и Владимир Пресняков / Global Look Press

Отношениям Натальи Подольской и ее мужа Владимира Преснякова уже более 13 лет. Их брак считается одним из самых образцовых в российском шоу-бизнесе. Звездная пара также воспитывает сына Артема, который появился на свет в 2015 году. Ребенок был очень долгожданным, признавалась ранее певица, поскольку ей долго не удавалось забеременеть.

В Сети то и дело появляются слухи о том, что Подольская снова в положении. Вот и в этот раз на своей странице в Instagram 36-летняя артистка сообщила своим подписчикам удивительную новость: о своей очередной беременности она узнала от собственной няни.

«Подошла ко мне няня Тёмы и спросила — это правда?? Вы беременны??? И тут я пошла в интернет и все поняла», — написала Подольская.

Певица заверила поклонников, что она не беременна или по крайней мере пока ничего об этом не знает. При этом она призналась, что они с мужем очень хотят второго малыша.

«Мы с Володей очень хотим второго ребёночка. Но приписывать беременность пока рано. Я очень худая, поэтому стоит мне съесть лишнего, как мой животик вылезает», — объяснила слухи о своей «беременности» Наталья.

Заявление Подольской о беременности
www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Большинство поклонников Подольской пожелали им с мужем, чтобы их мечты о втором ребенке сбылись.

«Дай Бог,чтобы все ваши мечты с мужем сбылись», «Если очень хочется, небеса подарят…», «Если хотите, значит бог даст!!!», «Пусть мечты сбываются!», — пожелали фанаты в комментариях.

Напомним, в ноябре прошлого года снова появились слухи о второй беременности Подольской, однако она в ответ показала свой стальной пресс.

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Наталья Подольская высказалась о своей второй беременности
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