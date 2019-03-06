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Гарик Харламов перепел хит «Сплина» «Романс»

В новом видео из «ночного караоке» подписчиков ждал смешной сюрприз.

Гарик Харламов перепел хит «Сплина» «Романс»
Гарик Харламов. фото: globallook

Знаменитый юморист и шоумен Гарик Харламов продолжает радовать поклонников в своём Instagram серией «ночное караоке», где он перепевает известные песни отечественной эстрады на свой лад. До этого комик выкладывал видео с песней Татьяны Овсиенко «Капитан», спел хит Аллы Пугачёвой «Паромщик» и переделал слова в композиции Владимира Кузьмина «Сибирские морозы».

Теперь очередь дошла до известной песни Александра Васильева и группы «Сплин» «Романс». Гарик Харламов исполнил хит в юмористической манере: «И лампа не горит, и врут календари, и если ты давно хотела мне потеребить, то тереби. Дарил тебе цветы, водил тебя в кино, я думал, что я первый у тебя, а у тебя вагон метро».

На этот раз видео закончилось для поклонников непривычно – разозлённая жена Кристина Асмус предъявила юмористу: «Ты сегодня спать ляжешь или нет?», на что Харламов ответил: «Прости малыш, я думал ты уже спишь».

Подписчики оценили неожиданный поворот и «кавер» известной песни: «Васильев нервно курит в сторонке», «Гарик, ты такой прикольный», «Жена скоро выгонит за ночные караоке», «Хватит Кристину обижать».

Гарик Харламов и Кристина Асмус в начале отношений на Церемонии вручения премии Topical Style Awards-2013
Гарик Харламов и Кристина Асмус в начале отношений на Церемонии вручения премии Topical Style Awards-2013. фото: globallook

Отношения Гарика Харламова и Кристины Асмус долгое время обсуждали в прессе, особенно когда комик ещё был женат на Юлии Лещенко. Харламов долгое время пытался развестись с Юлией, а после зарегистрировал брак с Кристиной Асмус, однако Лещенко восстановила в суде статус жены юмориста, так что какое-то время Харламов официально был двоеженцем.

Не смотря на сложности с разводом, Гарик Харламов и Кристина Асмус живут душа в душу и воспитывают дочку. Социальные сети звёзд наполнены совместными фото и приятными посланиями друг другу. Поэтому сообщения прессы о якобы расставаниях и скандалах злят Харламова: в своём Instagram-аккаунте он уже высмеивал СМИ, которые раздувают сплетни.

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Александр ВасильевГарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусКристина АсмусСплин

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Гарик Харламов перепел хит «Сплина» «Романс»
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