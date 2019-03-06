НОВОСТИ

«Голод тогдашних лет не описать»: Нурмагомедов вспомнил, как ему было тяжело в юности

Известный боец заметил, что он целенаправленно двигался к своей мечте.

«Голод тогдашних лет не описать»: Нурмагомедов вспомнил, как ему было тяжело в юности
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ. Фото: Global Look Press

Сегодня в мире сложно найти более популярного бойца, чем Хабиб Нурмагомедов. В прошлом году в октябре он в прекрасном стиле победил ирландца Конора Макгрегора и защитил свой чемпионский титул UFC. Правда, после поединка он выскочил за пределы ринга, где устроил потасовку с тренером соперника по джиу-джитсу Деннисом Диллоном. В итоге Нурмагомедов был дисквалифицирован и раньше осени 2019 года на ринге поклонники смешанных единоборств его не увидят. Также россиянину выписали солидный денежный штраф.

Между тем путь к победам у Нурмагомедова был тернист и ухабист. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию, которая была сделана в далеком 2007 году. Тогда бойцу было всего 18 лет. Он только мечтал о больших успехах.

«Голод тогдашних лет не описать, а двигался в мечтах. Стоить заметить эти слова, двигался, а не просто мечтал. Эти два слова должны сочетаться в человеке одновременно», — философски подписал снимок Нурмагомедов.

Заметим, что не так давно Нурмагомедов, которого буквально боготворят в Дагестане, угодил в неприятную историю. Известный российский актер Иван Жидков привез в республику по приглашению местных властей спектакль, в котором присутствовали откровенные сценки. Нурмагомедов у себя в соцсетях опубликовал фотографии с того спектакля и потребовал от властей Дагестана навести порядок в республике. В итоге директ Ивана Жидкова буквально пестрил угрозами со стороны поклонников бойца. Артисту пришлось официально извиниться за показ такого спектакля. Он заметил, что в следующий раз власти республики должны думать, прежде чем звать артистов к себе.

Вам может быть интересно:

«Вы сами бегаете полуголыми по рингам»: Садальский ответил Нурмагомедову, который раскритиковал откровенный спектакль Иван Жидков принес извинения за показ своего спектакля с «постельной сценой» в Дагестане Канделаки объяснила, почему Кадыров при встрече подает ей руку, а Нурмагомедов нет

Тэги:

Иван ЖидковКонор МакгрегорХабиб Нурмагомедов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Голод тогдашних лет не описать»: Нурмагомедов вспомнил, как ему было тяжело в юности
Интересно?
Поделись с друзьями: