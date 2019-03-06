«Голод тогдашних лет не описать»: Нурмагомедов вспомнил, как ему было тяжело в юности

Сегодня в мире сложно найти более популярного бойца, чем Хабиб Нурмагомедов. В прошлом году в октябре он в прекрасном стиле победил ирландца Конора Макгрегора и защитил свой чемпионский титул UFC. Правда, после поединка он выскочил за пределы ринга, где устроил потасовку с тренером соперника по джиу-джитсу Деннисом Диллоном. В итоге Нурмагомедов был дисквалифицирован и раньше осени 2019 года на ринге поклонники смешанных единоборств его не увидят. Также россиянину выписали солидный денежный штраф.

Между тем путь к победам у Нурмагомедова был тернист и ухабист. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию, которая была сделана в далеком 2007 году. Тогда бойцу было всего 18 лет. Он только мечтал о больших успехах.

«Голод тогдашних лет не описать, а двигался в мечтах. Стоить заметить эти слова, двигался, а не просто мечтал. Эти два слова должны сочетаться в человеке одновременно», — философски подписал снимок Нурмагомедов.

Заметим, что не так давно Нурмагомедов, которого буквально боготворят в Дагестане, угодил в неприятную историю. Известный российский актер Иван Жидков привез в республику по приглашению местных властей спектакль, в котором присутствовали откровенные сценки. Нурмагомедов у себя в соцсетях опубликовал фотографии с того спектакля и потребовал от властей Дагестана навести порядок в республике. В итоге директ Ивана Жидкова буквально пестрил угрозами со стороны поклонников бойца. Артисту пришлось официально извиниться за показ такого спектакля. Он заметил, что в следующий раз власти республики должны думать, прежде чем звать артистов к себе.