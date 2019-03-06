НОВОСТИ

Алсу о выступлении дочки на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети»: «Я даже прослезилась от гордости»

Десятилетняя Микелла, как и ее мама, увлекается вокалом. Родители разрешили девочке попробовать свои силы в новом сезоне проекта «Голос. Дети».

Алсу о выступлении дочки на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети»: «Я даже прослезилась от гордости»
Алсу едва не расплакалась на выступлении дочери Микеллы (Фото: Globallookpress.com)

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов женаты без малого тринадцать лет. Они оформили отношения 18 марта 2006 года. А уже в сентябре у пары родился первенец — дочка Сафина. Девочка всего на два года старше своей сестренки Микеллы. Старшую дочь исполнительница рожала в Соединенных Штатах, а второго ребенка — в Тель-Авиве.

И спустя восемь лет после последних родов Алсу снова испытала радость материнства. В августе 2016 году она подарила наследника своему мужу Яну. Сына они назвали Рафаэлем. Как и ее мама, десятилетняя Микелла увлекается вокалом. Поэтому родители девочки не стала препятствовать ее участию в проекте «Голос. Дети».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в этом сезоне наставниками шоу стали украинская исполнительница Светлана Лобода, певец Валерий Меладзе и Пелагея. По словам Алсу, она очень переживала за Микеллу, которой предстояло выступить на слепых прослушиваниях. Певица заверила поклонников в том, что даже на «Евровидении» в 2000 году она волновалась куда меньше.

«Старалась, конечно, скрыть это от дочери. К моему удивлению, она уверенно вышла на сцену. Спела отлично, я даже прослезилась от гордости», — приводит 7days.ru слова Алсу со ссылкой на интервью изданию «Караван историй. Коллекция».

К слову, в своем Instagram певица не раз делилась снимками с дочерьми. Своего маленького сына исполнительница старается не показывать, оберегая малыша от пристального внимания прессы и поклонников.

Вам может быть интересно:

Алсу не смогла пропустить вечеринку в честь Гарика Мартиросяна Алсу поздравила Гарика Мартиросяна с 45-летием, назвав его «блистательным шоуменом» Алсу похвасталась сделанным из бумаги платьем

Тэги:

АлсуВалерий МеладзеПелагеяСветлана Лободашоу "Голос.Дети"

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алсу о выступлении дочки на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети»: «Я даже прослезилась от гордости»
Интересно?
Поделись с друзьями: