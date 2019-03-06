Алсу о выступлении дочки на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети»: «Я даже прослезилась от гордости»

Десятилетняя Микелла, как и ее мама, увлекается вокалом. Родители разрешили девочке попробовать свои силы в новом сезоне проекта «Голос. Дети».

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов женаты без малого тринадцать лет. Они оформили отношения 18 марта 2006 года. А уже в сентябре у пары родился первенец — дочка Сафина. Девочка всего на два года старше своей сестренки Микеллы. Старшую дочь исполнительница рожала в Соединенных Штатах, а второго ребенка — в Тель-Авиве.

И спустя восемь лет после последних родов Алсу снова испытала радость материнства. В августе 2016 году она подарила наследника своему мужу Яну. Сына они назвали Рафаэлем. Как и ее мама, десятилетняя Микелла увлекается вокалом. Поэтому родители девочки не стала препятствовать ее участию в проекте «Голос. Дети».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в этом сезоне наставниками шоу стали украинская исполнительница Светлана Лобода, певец Валерий Меладзе и Пелагея. По словам Алсу, она очень переживала за Микеллу, которой предстояло выступить на слепых прослушиваниях. Певица заверила поклонников в том, что даже на «Евровидении» в 2000 году она волновалась куда меньше.

«Старалась, конечно, скрыть это от дочери. К моему удивлению, она уверенно вышла на сцену. Спела отлично, я даже прослезилась от гордости», — приводит 7days.ru слова Алсу со ссылкой на интервью изданию «Караван историй. Коллекция».

К слову, в своем Instagram певица не раз делилась снимками с дочерьми. Своего маленького сына исполнительница старается не показывать, оберегая малыша от пристального внимания прессы и поклонников.