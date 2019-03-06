У матери Тейлор Свифт случился рецидив рака

Тейлор Свифт дала откровенное интервью. В нем певица поделилась печальной новостью — у ее мамы случился рецидив рака. Она также рассказала, что онкология была и у ее отца — Скотта Свифта. Болезнь родителей полностью поменяла ее мировоззрение.

В 2015 году поп-дива впервые рассказала своим фанатам, что ее мама Андреа Свифт борется с раком. Спустя четыре года опасная болезнь вернулась. 29-летняя певица, которой в декабре исполнится 30 лет, поведала о том, как болезнь родных изменила ее взгляды на жизнь и чему она научилась.

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«У обоих моих родителей был рак и теперь моя мама снова борется с этой болезнью», — написала звезда. «Это научило меня тому, что существуют реальные проблемы, а уже потом все остальное».

«Рак моей мамы это реальная проблема. Я привыкла беспокоиться об обыденных вещах. Сейчас все мои треволнения и молитвы крутятся только вокруг этой настоящей проблемы», — цитирует певицу Elle.

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Впервые рак у Андреи был диагностирован в 2015 году. Об этом сообщила сама Тейлор на своей страничке в соцсети в апреле. О том, от какого именно вида онкологии проходит лечение ее мать, она никогда не раскрывала.

Тем не менее, спустя несколько недель, после того, как стало известно о болезни, мама Тейлор пришла поддержать дочь на церемонии вручение премии ACM Awards, пишет Hollywoodlife.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Тейлор Свифт в 2015 году была признана самой щедрой девушкой в связи с пожертвованиями на лечение онкобольных.