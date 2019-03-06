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Познер разочаровался в американских СМИ, обвинив их в предвзятости

Телеведущий больше не считает США страной с неповторимым духом.

Познер разочаровался в американских СМИ, обвинив их в предвзятости
Владимир Познер / Global Look Press

Журналист Владимир Познер, ранее восхищавшийся работой американской прессы, теперь в ней разочаровался. Телеведущий обвинил издания США в предвзятости и ангажированности. По его мнению, теперь они больше стали напоминать российские.

Познер дал интервью телеканалу RTVI, запись которого опубликована на видеохостинге YouTube, в котором заявил, что американские журналисты забыли о самом важном, а именно — своем долге перед аудиторией предоставлять максимально объективную, честную и непредвзятую информацию.

Владимир Владимирович откровенно расстроен тем, как изменилась американская пресса. «СМИ стали сторонниками либо того, либо другого», — сказал Познер, отметив, что такая же ситуация, по его мнению, происходит в России.

Говоря о причине изменения в сфере массовой информации в США, Владимир Познер отметил, что, вероятно, она заключается в разделении американского общества. Если ранее граждане этой страны руководствовались устоями, прописанными в Декларации независимости, говорящими о равенстве прав и свобод для всех людей, то теперь ситуация изменилась. Телеведущий признался, что он больше не считает Соединенные Штаты государством с неповторимым духом.

Отметим, что Владимир Познер известен своей резкой позицией по предвзятости и ангажированности СМИ. Так, недавно портал Teleprogramma.pro писал о том, что журналист ушел из студии телеканала «Аль-Джазира» прямо во время съемок телепередачи, после того как счел программу исключительно пропагандистской. Кроме того, ему пообещали, что участниками эфира станут одни люди, а в итоге пришли совершенно другие.

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Познер разочаровался в американских СМИ, обвинив их в предвзятости
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