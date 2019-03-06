Экс-муж королевы красоты Евгении Гуранды обвинил девушку в планировании убийства

Андрей Коваленко узнал, что его бывшая супруга уговаривала своего нового возлюбленного совершить преступление. Мужчина уверен, что девушка хотела от него избавиться, чтобы завладеть недвижимостью.

Евгения Гуранда является блогером и участницей нескольких конкурсов красоты. Некоторое время назад в эфире популярного ток-шоу она заявила, что ее муж садист и попросила спасти ее. «Он бил меня на глазах моих детей», — заявила тогда девушка. Вскоре после этого бывшему супругу Евгении Андрею Коваленко позвонил мужчина, который назвался Романом. Он сообщил, что девушка готовит покушение на его жизнь и именно Роману предлагает стать киллером.

Мужчины обратились в полицию, но Евгения, словно чувствуя неладное, перестала с ними общаться. На днях Андрей стал героем передачи «На самом деле». Он утверждает, что бывшая жена пыталась организовать его убийство. По его словам, «Вице-миссис Волгоград» разрабатывала жуткий план на протяжении полугода. Мужчина также утверждает, что ему поступила информация о многочисленных изменах Евгении, поэтому он хочет, чтобы его дети сделали ДНК-тест. Он сомневается, что является их отцом. Гостей в студии шокировали слова героя передачи о том, что девушка придумала четыре способа убить его.

Гуранда также появилась в студии. «Я считаю, что мой бывший муж в 46 лет насмотрелся психологических триллеров. Потому что все, что он рассказывает, это просто сюжеты из фильмов Тарантино», — заявила девушка. Она опровергла все обвинения. Евгения заверила, что уже полтора года находится под прессингом Андрея и его близких. «Мой муж, бывший к счастью, кинул меня на жилье», — отметила девушка. Она пояснила, что экс-возлюбленный подвергает ее травле, так как должен ей алименты в размере 2 миллионов рублей, а также еще 4 миллиона должен вернуть маме Евгении за куплю-продажу дома. «Он хочет уничтожить мою жизнь, чтобы не оплачивать долги», — пришла к выводу Евгения.

К обсуждениям присоединился и бывший возлюбленный девушки Роман Жидков. Он рассказал, что они встречались на протяжении четырех месяцев. «На протяжении всех наших дней знакомства она намекала на то, что хочет расправиться со своим мужем. И когда мы стали близки, то она заказывала убрать Андрея», — поделился мужчина. Он отметил, что Евгения ополчилась против экс-мужа только из-за жилья, которое ей не досталось. Проверка на полиграфе показала, что и Роман, и Андрей поднимали руку на Гуранду. Более того, бывший муж девушки применял физическую силу и к своей экс-теще, сломав ей ребро.

Когда эксперты задали вопросы Евгении то выяснили, что она не изменяла Андрею. При этом девушка не стала отрицать, что обсуждала с Романом месть бывшему супругу, но заверила, что не предлагала совершить убийство. Полиграф показал, что она солгала. Евгения действительно планировала убийство бывшего мужа.