Михаил Жванецкий признался, что начал писать о смерти

Сегодня, 6 марта, талантливый писатель-сатирик Михаил Жванецкий отмечает 85-летний юбилей. И в столь почтенном возрасте народный артист остается востребованным, продолжает выступать и, конечно, творить.

По словам самого Жванецкого, сейчас, как много лет назад, в своих произведениях он не обходит вниманием «болезни» страны, а в последнее время пишет на непростые, философские темы. Затрагивает сатирик и тему окончания жизненного пути.

«Есть и о смерти. Возраст такой, что приходят иногда такие мысли. Но я о ней думаю немного и нечасто. В основном когда заболею и приходится обращаться к врачу», – признается Михаил Михайлович.

В целом же писатель называет себя человеком, довольным жизнью. Огромных удач в жизни он уже не ждет, однако свое теперешнее состояние считает близким к счастью, пишет «Собеседник».

Свой день рождения Жванецкий проводит с друзьями и близкими. Ему просто необходимо отдохнуть, поскольку последние месяцы у него было очень много концертов. Расписание следующих выступлений артист пока не составлял, а в интервью агентству ТАСС отметил, что ему самому больше остальных понравился его юбилейный вечер, который прошел на днях в Концертном зале имени Чайковского.

Поздравили Михаила Жванецкого и его коллеги по цеху. Так, Ефим Шифрин пообещал, что непременно позвонит писателю с самыми лучшими словами, а Клара Новикова пожелала ему долгих лет творчества.