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«Сегодня Тане Булановой – 20 лет!»: Натали трогательно поздравила подругу с юбилеем

Певица отметила, что от именинницы исходит чудесная энергетика.

«Сегодня Тане Булановой – 20 лет!»: Натали трогательно поздравила подругу с юбилеем
Натали/Фото: globallook

Известная певица Татьяна Буланова 6 марта 2019 года празднует юбилей. Звезде, которая покорила всех своими «колыбельными песнями», исполнилось 50 лет. По этому поводу ее поздравляют коллеги, а в СМИ выходят интервью со звездой.

Сама Буланова сейчас одинока. Она рассталась несколько лет назад с футболистом Владиславом Радимовым. Звезда между тем не ставит крест на своей семейной жизни. К примеру, недавно она была на свадьбе у подруги и ей удалось поймать букет невесты. Явное свидетельство того, что скоро она может снова пойти под венец.

На своей страничке в социальной сети Instagram другая известная певица и близкая подруга Булановой Натали поздравила ее с днем рождения. «Юбилей! Сегодня Тане Булановой — 20 лет! Больше не дашь! С Днём рождения! Ты прекрасна! У тебя чудесная энергетика! Уникальный голос! Возраста нет! Но есть прекрасные, интересные сыновья! Такие же хорошие, как и ты! Здоровья вам! Радости! Продолжай дарить людям свои талант и любовь! Мы тебя любим!» — заявила Натали.

Интересно, что несколько лет назад две звезды встретились в рамках шоу «Точь-в-точь». Тогда Татьяна Буланова исполнила хит Натали «Боже, какой мужчина», а в ответ Натали спела хит подруги «Не плачь». После исполнения тех композиций среди поклонников звезд развернулась бурная дискуссия, кто же из них лучше исполнил песню.

В итоге большинство пользователей признали, что Буланова одержала в этом импровизированном «противостоянии» верх. Дело в том, что Натали в своей композиции старалась передать своеобразность голоса подруги и выглядела, как посчитали поклонники, достаточно искусственно и неумело. А вот Булановой удалось исполнить хит Натали на десять баллов.

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Тэги:

«Точь-в-точь»НаталиТатьяна Буланова

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«Сегодня Тане Булановой – 20 лет!»: Натали трогательно поздравила подругу с юбилеем
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