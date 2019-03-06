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Васильев об Ирине Горбачевой из фильма «Тренер»: «Пускай напяливает хоть мешок из-под картошки»

Историк моды, телеведущий Александр Васильев высказался о гардеробе актрисы из фильма «Тренер» и «Я худею» - 30-летней Ирины Горбачевой.

Васильев об Ирине Горбачевой из фильма «Тренер»: «Пускай напяливает хоть мешок из-под картошки»
Актриса Ирина Горбачева (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке оценил личный гардероб актрисы Ирины Горбачевой.

К своим 30 годам девушка получила целых две премии — «Золотого орла» и «Нику» за главную роль в ленте «Аритмия». Также российский зритель помнит Ирину по фильму Данилы Козловского «Тренер» и картине «Я худею», в которой Горбачева снялась вместе с Александрой Бортич, Романом Курцыным и Евгением Куликом.

Однако, по словам Александра Васильева, популярность к актрисе пришла благодаря Интернету. Историк моды вспомнил, что когда-то он был подписан на страничку Ирины и не раз просматривал ее скетчи, отмечая яркую комедийную внешность артистки. Говоря о таланте девушки, Васильев подметил, что мог бы сравнить ее с Фаиной Раневской.

Актриса Ирина Горбачева
Александр Васильев высказался о гардеробе актрисы Ирины Горбачевой (Фото: Globallookpress.com)

При этом, оценивая стиль Горбачевой, ведущий программы «Модный приговор» высказал мнение о том, что из-за постоянной занятости — репетиций, съемок и новых проектов — у Ирины просто нет времени заниматься собственным гардеробом.

Васильев отметил, что Ирина крайне редко носит вечерние платья и ему сложно представить ее в дорогих украшениях, на шпильке. И в этом, по словам историка моды, нет ничего удивительного.

«Главное в ней — ее внутреннее «я», а не внешняя оболочка… Она — тот случай, когда одежда не имеет никакого значения… потому что она оригинальная, харизматичная. Пускай напяливает хоть мешок из-под картошки», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Также ведущий программы «Модный приговор» посоветовал актрисе не обращаться к стилистам, сохранив тем самым свой индивидуальный стиль.

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Васильев об Ирине Горбачевой из фильма «Тренер»: «Пускай напяливает хоть мешок из-под картошки»
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