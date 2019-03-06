НОВОСТИ

«Полдня не разговаривали»: Галкин рассказал о самой крупной ссоре с Пугачевой

Шоумен раскрыл некоторые детали своего брака с Примадонной.

«Полдня не разговаривали»: Галкин рассказал о самой крупной ссоре с Пугачевой
Алла Пугачева, Максим Галкин и дети / instagram.com/maxgalkinru/

Несмотря на постоянные слухи, «гуляющие» вокруг пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой, брак звездных супругов остается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Шоумен и певица воспитывают двоих замечательных детей — Лизу и Гарри.

Совсем недавно Максим поделился на своей странице в соцсети Instagram трогательным видео с Аллой и детьми, на котором маленькая Лиза рассказала, что ее мама и папа — самые лучшие, а самое важное в мире — это семья.

О том, кто является главой семьи Галкин, не стесняясь говорит Алла Борисовна. При этом сама Примадонна открыто это никогда не демонстрирует — наоборот, на людях артистка всегда позволяет своему мужу чувствовать себя главным в их паре.

Максим даже рассказал, что когда к ним в дом приходят гости, Алла всегда усаживает его во главу стола, подчеркивая, что хозяин в доме именно Галкин.

Говоря о ссорах в семье, шоумен отметил, что их почти не бывает. Самый крупный конфликт между супругами случился более 16 лет назад, вспоминает артист.

«У нас была одна ссора в году 2002-м, может быть. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали», — приводит слова Галкина газета «Комсомольская Правда».

Правда, что именно тогда послужило причиной конфликта между звездными супругами, шоумен оставил в тайне. При этом Максим добавил, что в любой ссоре именно он делает первый шаг к примирению.

Ранее Галкин также признался, что много лет назад он запел с легкой руки Аллы Борисовны. Именно Примадонна дала ему советы о том, как правильно вести себя на сцене.

Вам может быть интересно:

Максим Галкин признался, что запел с легкой руки Аллы Пугачевой Максим Галкин пошутил, что Алла Пугачева до сих пор проверяет его чувства к ней «Самое главное в жизни — это семья»: Галкин поделился трогательным видео с Пугачевой и детьми

Тэги:

Алла Пугачева и Максим ГалкинбракМаксим Галкинотношения

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Полдня не разговаривали»: Галкин рассказал о самой крупной ссоре с Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: