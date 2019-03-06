«Полдня не разговаривали»: Галкин рассказал о самой крупной ссоре с Пугачевой

Несмотря на постоянные слухи, «гуляющие» вокруг пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой, брак звездных супругов остается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Шоумен и певица воспитывают двоих замечательных детей — Лизу и Гарри.

Совсем недавно Максим поделился на своей странице в соцсети Instagram трогательным видео с Аллой и детьми, на котором маленькая Лиза рассказала, что ее мама и папа — самые лучшие, а самое важное в мире — это семья.

О том, кто является главой семьи Галкин, не стесняясь говорит Алла Борисовна. При этом сама Примадонна открыто это никогда не демонстрирует — наоборот, на людях артистка всегда позволяет своему мужу чувствовать себя главным в их паре.

Максим даже рассказал, что когда к ним в дом приходят гости, Алла всегда усаживает его во главу стола, подчеркивая, что хозяин в доме именно Галкин.

Говоря о ссорах в семье, шоумен отметил, что их почти не бывает. Самый крупный конфликт между супругами случился более 16 лет назад, вспоминает артист.

«У нас была одна ссора в году 2002-м, может быть. Такая ссора, что типа полдня не разговаривали», — приводит слова Галкина газета «Комсомольская Правда».

Правда, что именно тогда послужило причиной конфликта между звездными супругами, шоумен оставил в тайне. При этом Максим добавил, что в любой ссоре именно он делает первый шаг к примирению.

Ранее Галкин также признался, что много лет назад он запел с легкой руки Аллы Борисовны. Именно Примадонна дала ему советы о том, как правильно вести себя на сцене.