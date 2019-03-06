Жена рэпера Басты рассказала, как проводит время со своими детьми

Елена Пинская также призналась, что у нее есть традиция — периодически завтракать с друзьями и детьми в кафе.

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, в 2009 году попрощался с холостяцкой жизнью. Он взял в жены девушку по имени Елена Пинская. Как рассказывала избранница артиста в одном из недавних интервью, она познакомилась с будущим супругом в одном из столичных баров. По ее словам, она просто услышала знакомый голос и подошла к мужчине, чтобы поблагодарить его за творчество. В итоге они обменялись телефонами, а уже через шесть месяцев стали жить вместе.

Сейчас у влюбленных подрастают дети: девятилетняя Мария и шестилетняя Василиса. В соцсети жена Басты довольно часто публикует снимки с наследницами. По мнению поклонников, девочки очень похожи на свою маму. На днях Елена рассказала журналистам, как проводит время с детьми. Она призналась, что у нее образовалась большая и дружная компания из подруг и их детей. Вместе с ними Пинская обычно и ходит на прогулки. «В Москве столько крутых парков! Мы больше всего любим сад Баумана. Зимой Маша там катается на коньках, кстати, очень неплохо. Я меньше, пока Василису держу. Летом девочки любят кататься на самокатах, и я тоже хочу себе купить — мне кажется, будет здорово», — поделилась жена рэпера.

Также, по ее словам, с дочками она ходит в кино. Недавно вместе с Марией она посмотрела «Богемскую рапсодию». Елена отметила, что благодаря этому киносеансу ее наследница открыла для себя творчество группы Queen. Двушка также призналась, что у нее с подругами сложилась одна традиция — они собираются вместе, берут детей и идут завтракать в кафе. Она отметила, что так они делают не каждый день, но достаточно часто. Елена призналась, что пока ее наследницы не интересуются косметикой и другими бьюти-штучками. Однако Мария успела полюбить спа-процедуры, после того, как ей сделали массаж, об этом жена Басты поведала в интервью для Tatler.

В довесок ко всему Елена призналась, что у ее детей нет аккаунтов в соцсетях. Она отметила, что до последнего будет стараться их ограждать от этого мира. Но у ее старшей дочки недавно появился телефон, так как ей необходимо в чатах переписываться с одноклассниками по учебным вопросам.