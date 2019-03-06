НОВОСТИ

Лопырева и Игорь Булатов отметили месяц со дня рождения сына

Модель родила первенца еще в первых числах февраля. О том, что она находится в интересном положении, Виктория Лопырева предпочитала скрывать не только от поклонников, но и от прессы. И только незадолго до родов светская львица решила поделиться с окружающими новостью о прибавлении.

Лопырева и Игорь Булатов отметили месяц со дня рождения сына
Виктория Лопырева вместе с Игорем Булатовым отметили месяц со дня рождения сына (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева родила первенца — сына Марка Лео — в первых числах февраля. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов. На протяжении первых месяцев беременности светская львица предпочитала не распространяться о своей личной жизни, скрывая от поклонников и прессы свое интересное положение. О том, что она готовится к прибавлению, Лопырева рассказала в интервью «Комсомольской правде». На тот момент Виктория едва могла скрыть от окружающих свой округлившийся животик.

Примечательно, что экс-возлюбленный теледивы — «Золотой голос России» Николай Басков — заявлял, что после расставания с моделью практически не интересовался ее личной жизнью и поэтому не мог даже представить, что Виктория готовится стать матерью.

Модель Виктория Лопырева и Николай Басков
Николай Басков признался, что после расставания с Викторией Лопыревой практически не интересовался ее личной жизнью (Фото: Globallookpress.com)

Поначалу Лопырева отказывалась называть имя отца ее будущего малыша, ограничившись замечанием о том, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Однако, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, девушке не удалось сохранить свою тайну. Первенца Виктория родила от Игоря Булатова. С появлением сына светская львица опубликовала фото, на котором она запечатлена в компании своей второй половинки.

Также новоиспеченная мамочка вместе с отцом малыша отметили первый месяц со дня рождения Марка Лео, поделившись в микроблоге кадром из семейного альбома, на котором запечатлены крохотные пяточки ребенка.

«Сегодня нашему сыну исполнился один месяц», — подписала фото Виктория Лопырева.

Спустя несколько дней после рождения сына светская львица устроила себе выходной, отправившись на романтическое свидание с возлюбленным Игорем Булатовым. Виктория заверила своих поклонников в том, что, несмотря на роды, женщина всегда должна оставаться женщиной. Заботиться о малыше молодой мамочке помогает нянечка.

Вам может быть интересно:

«Ему три недели»: Лопырева ответила хейтерам, почему не показывает сына «Сиди в растянутых трениках и не высовывайся»: Лопырева заявила, что ей «жаль наших женщин» 35-летняя Лопырева поделилась фото, которое было сделано за два дня до родов

Тэги:

Виктория ЛопыреваИгорь Булатов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева и Игорь Булатов отметили месяц со дня рождения сына
Интересно?
Поделись с друзьями: