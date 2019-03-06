Лопырева и Игорь Булатов отметили месяц со дня рождения сына

Модель родила первенца еще в первых числах февраля. О том, что она находится в интересном положении, Виктория Лопырева предпочитала скрывать не только от поклонников, но и от прессы. И только незадолго до родов светская львица решила поделиться с окружающими новостью о прибавлении.

35-летняя Виктория Лопырева родила первенца — сына Марка Лео — в первых числах февраля. Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов. На протяжении первых месяцев беременности светская львица предпочитала не распространяться о своей личной жизни, скрывая от поклонников и прессы свое интересное положение. О том, что она готовится к прибавлению, Лопырева рассказала в интервью «Комсомольской правде». На тот момент Виктория едва могла скрыть от окружающих свой округлившийся животик.

Примечательно, что экс-возлюбленный теледивы — «Золотой голос России» Николай Басков — заявлял, что после расставания с моделью практически не интересовался ее личной жизнью и поэтому не мог даже представить, что Виктория готовится стать матерью.

Поначалу Лопырева отказывалась называть имя отца ее будущего малыша, ограничившись замечанием о том, что он не относится к миру шоу-бизнеса. Однако, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, девушке не удалось сохранить свою тайну. Первенца Виктория родила от Игоря Булатова. С появлением сына светская львица опубликовала фото, на котором она запечатлена в компании своей второй половинки.

Также новоиспеченная мамочка вместе с отцом малыша отметили первый месяц со дня рождения Марка Лео, поделившись в микроблоге кадром из семейного альбома, на котором запечатлены крохотные пяточки ребенка.

«Сегодня нашему сыну исполнился один месяц», — подписала фото Виктория Лопырева.

Спустя несколько дней после рождения сына светская львица устроила себе выходной, отправившись на романтическое свидание с возлюбленным Игорем Булатовым. Виктория заверила своих поклонников в том, что, несмотря на роды, женщина всегда должна оставаться женщиной. Заботиться о малыше молодой мамочке помогает нянечка.