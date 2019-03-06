Принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену

Принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями, однако герцогиня Сассекская пока декретный отпуск не взяла и сопровождает мужа на всех мероприятиях.
В среду, 6 марта королевская чета посетила благотворительный вечер WE Day UK в Уэмбли. Он был организован для того, чтобы привлечь молодых людей к участию в общественной жизни.
В рамках мероприятия внук Елизаветы II выступил с речью, в конце которой обратился к собравшимся в огромном зале: «Я теперь постараюсь вытащить свою жену на сцену».
После этих слов Гарри решительно пересек площадку и под оглушительные аплодисменты помог беременной Меган подняться на сцену.
«Меняйте свое мышление и меняйте мир. Не бойтесь быть величайшим поколением всех времен! Я с вами, мы с вами, а теперь — за работу!», — обратился принц к собравшимся молодым людям, нежно обнимая свою супругу, пишет Hello!.
‘Change your thoughts and change the world
Dare to be the greatest generation of all time
I am with you, we are with you!’
Read The Duke of Sussex’s speech in full: https://t.co/45PrvDvMR7 pic.twitter.com/xT6eVsSHMw
— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 6 марта 2019 г.
Это не первый раз, когда Гарри не стесняется демонстрировать свои нежные чувства по отношению к Меган. Через два месяца после свадьбы во время игры в поло герцог так обрадовался, что его команда победила, что вопреки всем предписаниям королевского протокола, страстно поцеловал свою жену на глазах у изумленной публики.
Отметим, что беременность Меган изменила Гарри. Эксперт по языку тела объяснила эти перемены тем, что он готовится стать отцом и осознает, что теперь в ответе не только за супругу, но и за будущего малыша, и такое поведение естественно.