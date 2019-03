Принц Гарри «вытащил» беременную жену на сцену

Принц Гарри и Меган Маркл скоро станут родителями, однако герцогиня Сассекская пока декретный отпуск не взяла и сопровождает мужа на всех мероприятиях.

В среду, 6 марта королевская чета посетила благотворительный вечер WE Day UK в Уэмбли. Он был организован для того, чтобы привлечь молодых людей к участию в общественной жизни.

В рамках мероприятия внук Елизаветы II выступил с речью, в конце которой обратился к собравшимся в огромном зале: «Я теперь постараюсь вытащить свою жену на сцену».

После этих слов Гарри решительно пересек площадку и под оглушительные аплодисменты помог беременной Меган подняться на сцену.

«Меняйте свое мышление и меняйте мир. Не бойтесь быть величайшим поколением всех времен! Я с вами, мы с вами, а теперь — за работу!», — обратился принц к собравшимся молодым людям, нежно обнимая свою супругу, пишет Hello!.

‘Change your thoughts and change the world

Dare to be the greatest generation of all time

I am with you, we are with you!’

