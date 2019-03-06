Тимати остался доволен штрафом в 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата

В прошлом году в одном из пермских клубов был жестоко избит музыкант Андрей Ширман более известный широкой публике, как DJ Smash. В результате нападения он провел больше месяца на больничной койке. Ему сломали челюсть.

Под подозрение попал местный депутат Александр Телепнев. Ширман сразу заявил, что именно Телепнев его жестоко избил. Слуга народа, естественно, долго отпирался, однако прошлым летом суд вынес решение не в его пользу. Он «схлопотал» два года колонии-поселения и сейчас, что называется, мотает срок в местах не столь отдаленных.

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Тогда за музыканта заступились многие звезды шоу-бизнеса. Самую большую поддержку ему оказал его друг Тимати. Он сразу заявил, что виновный должен ответить за свои слова. Причем Тимати не стеснялся в выражениях и на всю страну «пропесочил» депутата, которого он считал виновным в этом дерзком нападении.

Телепнев решил наказать рэпера и подал на него в суд. В итоге на днях было вынесено решение по этому громкому делу. Рэперу выписали штраф в 30 тысяч рублей. При этом изначально депутат хотел, чтобы с музыканта взыскали полмиллиона деревянных.

На своей страничке в социальных сетях Тимати заметил, что полностью доволен решением суда. «Удовлетворён мерой пресечения в виде двух лет поселений, которую отбывает сейчас «экс-депутат». При этом рэпер снова позволил себе резкие высказывания в адрес слуги народа, который сейчас находится за решеткой».

Заметим, что рэпер Тимати славен тем, что всегда высказывает все, что думает о людях, им в глаза. Не так давно у него случился конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. Началось все с того, что в Дагестане отменили концерт рэпера Егора Крида. Тимати по этому поводу сказал, что в песнях его друга-рэпера нет призывов к экстремизму. В ответ боец назвал музыканта и ему подобных чертями и тварями.