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Тимати остался доволен штрафом в 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата

Рэпер заметил, что полностью согласен с решением суда.

Тимати остался доволен штрафом в 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата
Тимати/Фото: Global Look Press

В прошлом году в одном из пермских клубов был жестоко избит музыкант Андрей Ширман более известный широкой публике, как DJ Smash. В результате нападения он провел больше месяца на больничной койке. Ему сломали челюсть.

Тимати обрадовался небольшому штрафу, который ему выписали за оскорбления экс-депутата/globallookpress.com

Под подозрение попал местный депутат Александр Телепнев. Ширман сразу заявил, что именно Телепнев его жестоко избил. Слуга народа, естественно, долго отпирался, однако прошлым летом суд вынес решение не в его пользу. Он «схлопотал» два года колонии-поселения и сейчас, что называется, мотает срок в местах не столь отдаленных.

Тогда за музыканта заступились многие звезды шоу-бизнеса. Самую большую поддержку ему оказал его друг Тимати. Он сразу заявил, что виновный должен ответить за свои слова. Причем Тимати не стеснялся в выражениях и на всю страну «пропесочил» депутата, которого он считал виновным в этом дерзком нападении.

Телепнев решил наказать рэпера и подал на него в суд. В итоге на днях было вынесено решение по этому громкому делу. Рэперу выписали штраф в 30 тысяч рублей. При этом изначально депутат хотел, чтобы с музыканта взыскали полмиллиона деревянных.

На своей страничке в социальных сетях Тимати заметил, что полностью доволен решением суда. «Удовлетворён мерой пресечения в виде двух лет поселений, которую отбывает сейчас «экс-депутат». При этом рэпер снова позволил себе резкие высказывания в адрес слуги народа, который сейчас находится за решеткой».

Заметим, что рэпер Тимати славен тем, что всегда высказывает все, что думает о людях, им в глаза. Не так давно у него случился конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. Началось все с того, что в Дагестане отменили концерт рэпера Егора Крида. Тимати по этому поводу сказал, что в песнях его друга-рэпера нет призывов к экстремизму. В ответ боец назвал музыканта и ему подобных чертями и тварями.

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Александр ТелепневАндрей ШирманТимати

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Тимати остался доволен штрафом в 30 тысяч рублей за оскорбление экс-депутата
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