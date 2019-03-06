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На экраны выходит фильм «Балканский рубеж» о событиях в Югославии 1999 года с Биковичем, Куценко и Курковой

Премьера кинокартины запланирована на 21 марта.

На экраны выходит фильм «Балканский рубеж» о событиях в Югославии 1999 года с Биковичем, Куценко и Курковой
Кадр из фильма "Балканский рубеж" / PR-агентство Sarafan

Совсем скоро на большие экраны выходит фильм «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина о событиях в Югославии 1999 года. Главные роли в кинокартине исполнили главные звезды российской и сербской киносцены — Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Эмир Кустурица и многие другие.

Андрей Волгин, Эмир Кустурица, Антон Пампушный
Андрей Волгин, Эмир Кустурица, Антон Пампушный / PR-агентство Sarafan

Сюжет картины основан на реальных событиях, которые происходили в то время на территории Косово. Российской спецгруппе под руководством подполковника Асланбека Етхоева приказали взять под свой контроль аэропорт «Слатина» и удерживать позиции до прихода дополнительных сил. Однако этот военный объект чрезвычайно важен и для албанских и натовских генералов. Российская группа вступает в неравный бой с противником. На фоне военных действий в сюжет включается и любовная линия — среди заложников в аэропорту «Слатина» находится сербская возлюбленная члена спецгруппы из РФ Андрея Шаталова.

Отметим, что одним из главных военных консультантов фильма стал глава Ингушетии, генерал-майор Юнус-Бек Евкуров. В далеком 1999 году именно он возглавлял группу спецназовцев, которой нужно было проникнуть на территорию аэропорта и удерживать ее до прихода подкрепления из Боснии и Герцеговины. Стоит отметить, что, несмотря на то, что эта военная операция тогда оказалась успешной, многая информация по ней до сих пор оставалась засекреченной. Об этом сообщает PR-агентство Sarafan.

Гоша Куценко, который был идейным вдохновителем и продюсером этой картины, признался, что для него сыграть в этом фильме было не настолько важным.

Вот что об этом рассказал режиссер Андрей Волгин. «Он никогда не говорил нам, мол, я – продюсер, так что давайте снимайте меня. Наоборот, он всё время говорил нам, что не потянет. «Нужно бегать, прыгать, стрелять, а я уже на пенсии давно», — говорил Куценко. Однако в итоге никого лучше актера на роль прототипа Юнус-Бека Евкурова найти не удалось.

Премьера фильма о событиях в Югославии 1999 года под названием «Балканский рубеж» с российскими и сербскими актерами состоится 21 марта.

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На экраны выходит фильм «Балканский рубеж» о событиях в Югославии 1999 года с Биковичем, Куценко и Курковой
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