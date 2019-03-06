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Анастасия Костенко опубликовала архивное фото с младшей сестрой и поздравила ее с шестилетием

Девушка рассказала, как сама выбрала имя для девочки.

Анастасия Костенко опубликовала архивное фото с младшей сестрой и поздравила ее с шестилетием
Анастасия Костенко. фото: instagram.com/kostenko.94/

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сейчас живет в особняке в Подмосковье. Однако так было не всегда. Родилась она в Сальске Ростовской области в простой семье. Ее отец занимается собственным бизнесом, а мама работает в школе психологом. О своих родных девушка не забывает и каждый год поздравляет брата и сестер с праздниками. 6 марта на свет появилась ее младшая сестра. Именинницу модель поспешила поздравить с шестилетием в соцсети.

Костенко опубликовала архивное фото, на котором запечатлена еще с совсем крохотной сестрой. Она рассказала историю о том, как узнала, что Дарина родилась. «В этот день на кастинге у меня украли телефон и я не хотела об этом говорить своей беременной маме, которая бы 1000% расстроилась. Мы сидим с Кристюшей, она мне вытирает слезы, и тут звонок мамы из Ростова на нашу туристическую симку. „Родила!“» — поделилась воспоминаниями Анастасия. Увидеть сестренку тогда ей удалось только спустя три месяца. Своей маме она предложила называть девочку в честь подруги Дарины, которая поддерживала модель во время ее поездки за границу.

В своем посте Костенко трогательно поздравила сестру и призналась ей в любви. Поклонники отметили, что девушка очень похожа со своей родственницей. Другие сравнили Дарину с дочерью модели Миланой, которая появилась на свет летом прошлого года. Многие смогли разглядеть у двух малышек общие черты. «Милашка ваша на младшую сестру похожа», «Она копия вашей дочки», «Какая красивая девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что семья у Анастасии большая. Помимо Дарины у нее есть еще две сестры: 18-летняя Кристина и 14-летняя Диана, а также брат Виктор. Родители модели развелись, когда она еще даже не ходила в школу. До своего совершеннолетия Костенко жила с мамой, а затем стала жить самостоятельно, когда поступила в вуз. Благодаря своей семье девушка научилась любить и заботиться о других людях. Поклонники уверены, что она легко справляется с материнскими заботами и ее дочь вырастет счастливой.

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Анастасия Костенко опубликовала архивное фото с младшей сестрой и поздравила ее с шестилетием
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