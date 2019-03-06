Муцениеце устроила вечеринку для трехлетней дочери Мии

Еще 1 марта жена Павла Прилучного — Агата Муцениеце — отпраздновала свое 30-летие. И пару дней спустя — 3 марта — актриса уже организовывала детскую вечеринку для дочери Мии, крохе исполнилось три годика, пишет cosmo.ru. Примечательно, что сын теледивы — шестилетний Тимофей — увлекается тхэквондо, а его сестренка занимается в балетной студии.

Дети Прилучного и Муцениеце очень привязаны к своим родителям. Несмотря на плотный рабочий график, и Павел, и Агата стараются как можно больше времени проводить дома. В своем Instagram актриса делилась кадрами с детского праздника дочери. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруги несколько дней провели в Венеции, отправившись в романтическое путешествие. Однако им пришлось отказаться от длительных каникул, ведь дома их ждали дети.

«С самолета почти сразу на вечеринку к своей принцессе!!!» — подписала семейные кадры Агата, показав снимки со дня рождения Мии. Для дочери актриса пригласила аниматоров, которые развлекали маленьких гостей, и заказала торт для своей маленькой именинницы.

Напомним, что ранее в прессе появлялись публикации о рукоприкладстве в семье Прилучных. Якобы Павел не только избил свою возлюбленную, но и запер ее в доме. Позже сама Агата отреагировала на слухи и кривотолки, заявив, что не удивилась бы тому, если репортеры и вовсе написали о том, что Павел избил ее до полусмерти или она вовсе находится в коме.

Припомнила Муцениеце и то, как журналисты приписывали ей беременность. Сам Прилучный ситуацию никак не прокомментировал. В своем Instagram Агата не только делится снимками из личного архива, но и переписывается с фанатами. Кроме того, у актрисы есть свой блог «Прилучные будни» на YouTube-канале.