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Меган Маркл может взять декрет в те же сроки, что и Кейт Миддлтон

Есть вероятность, что герцогиня Сассекская последует примеру герцогини Кембриджской.

Меган Маркл может взять декрет в те же сроки, что и Кейт Миддлтон
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

До рождения первенца принца Гарри остается совсем немного времени. В связи с предстоящими родами, Меган Маркл придется отойти от дел.

Ребенок должен родиться в конце апреля или начале мая, поэтому многие полагают, что герцогиня Сассекская возьмет декрет уже совсем скоро и не исключено, что она последует примеру Кейт Миддлтон.

Предполагается, что Меган уйдет в декрет за месяц до появления на свет малыша. Именно так поступила герцогиня Кембриджская, когда была беременна принцем Луи. Последний раз Кейт появилась на мероприятии в лондонском Олимпийском парке 22 марта прошлого года, а ее третий сын родился 23 апреля 2018 года.

Если Меган сочтет, что такая «модель» ей подходит, то велика вероятность, что она отойдет от дел в конце марта, если, конечно, у нее не случатся преждевременные роды, пишет Hello!.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что у герцогини Сассекской уже было несколько «ложных схваток» и врачи находятся в «полной боевой готовности».

Кроме этого, еще в самом начале беременности сообщалось, что Меган собиралась работать до самых родов, а отпуск по уходу за ребенком взять уже после его рождения.

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Тэги:

беременность и родыдекретный отпускМеган Маркл

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Меган Маркл может взять декрет в те же сроки, что и Кейт Миддлтон
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