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«Ни в чем себя не ограничиваю»: Анна Старшенбаум раскрыла секрет своей стройной фигуры

Актриса отметила, что просто прислушивается к своему организму.

«Ни в чем себя не ограничиваю»: Анна Старшенбаум раскрыла секрет своей стройной фигуры
Анна Старшенбаум. фото: globallook.com

Анна Старшенбаум скоро отметит 30-летие. При этом актриса выглядит гораздо моложе своих лет и периодически демонстрирует на снимках свою стройную фигуру. Не так давно девушка впервые за три месяца сделала публикацию в Instagram. Она пообещала, что теперь будет регулярно делиться интересной информацией. И на днях знаменитость решила раскрыть свой секрет стройной фигуры. Она рассказала, как ей удается держать себя в форме.

«Первое и самое важное: я слушаю свой организм и никогда не насилую его. Ни физически, ни эмоционально», — отметила Анна. «Я ни в чем себя не ограничиваю, соответственно, у меня нет эмоционального напряжения в вопросе еды и организм берет ровно столько, сколько ему действительно необходимо», — пояснила актриса. По словам девушки, она ест маленькими порциями и старается тщательно разжевывать пищу.

Старшенбаум также рассказала о том, какого рациона питания она придерживается. По словам артистки, она в основном употребляет растительную пищу с добавлением яиц, морепродуктов и кисломолочных продуктов. «Мясо и птицу я не жалую», — подчеркнула девушка. Она также отметила, что в добавок к правильному питанию еще и занимается спортом. Анна не стала скрывать, что в спортзале бывает не каждый день, а когда чувствует, что это необходимо ее телу. Актриса уверена, что жить нужно только в удовольствие.

Напомним, что многие знаменитости предпочитают ограничивать себя в еде, чтобы быть стройными. Так поступает певица Валерия. Она, в отличие от Анны, каждый день занимается спортом. Порой ей удается в домашней обстановке в течение часа делать различные физические упражнения для сжигания калорий. При этом артистка вообще не употребляет вредную пищу. Несколько недель назад во время гастролей по Европе она отказалась от традиционного французского завтрака — круассана и багета с кофе. Певица знает, что мучное вредно для фигуры. Также Валерия следит и за тем, как питается ее муж Иосиф Пригожин.

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Анна Старшенбаумздоровье

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«Ни в чем себя не ограничиваю»: Анна Старшенбаум раскрыла секрет своей стройной фигуры
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