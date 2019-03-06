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Невестка Юрия Дудя обвинила его родных в похищении ребенка

Женщина прокомментировала сообщение об избиении матери и брата популярного блогера.

Невестка Юрия Дудя обвинила его родных в похищении ребенка
Кадр видео YouTube.com

Вокруг имени Юрия Дудя разгорается скандал. Накануне стало известно, что в органах правопорядка возбудили уголовное производство об избиении матери и брата популярного блогера. Также сообщалось, что на женщину и ее сына Игоря напали его жена и несколько мужчин, которые попытались похитить общего сына пары.

Случившееся прокомментировала мать ребенка Юлия. По словам невестки Дудя, его брат насильно забрал сына, которого она растила до восьми лет. Отец сам похитил мальчика и давал ему видеться с мамой «на тюремных условиях» – строго в его присутствии и в удобное ему время.

По словам Юлии, она и ее отец хотели лишь серьезно поговорить с Игорем, однако беседа переросла в конфликт. Женщина забрала сына, однако отец силой вытащил его из автомобиля и с криком «спасите» применил к мальчику удушающий прием, после чего, чтобы ребенок не задохнулся, в дело вмешался отец Юлии.

«А теперь они поворачивают все так, будто приехали совершенно больные люди, хотя я – мать, я имею такое же право на общение с ребенком», – приводит слова невестки Дудя Telegram-канал Mash.

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блогерпохищениеЮрий Дудь

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Невестка Юрия Дудя обвинила его родных в похищении ребенка
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