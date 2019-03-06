Кай Метов заявил, что в девяностых на вечеринках за него выпивал специально нанятый человек

Известный музыкант Кай Метов заявил, что в девяностые годы были знатные банкеты, на которых было очень много алкоголя. Исполнителю приходилось их посещать. Там щедро наливали. Однако он водил с собой специально нанятого человека, который выпивал за него. Именно благодаря этому в те годы музыкант не спился.

Кай Метов добавил, что в девяностые годы он дружил с Крисом Кельми и Евгением Осиным, которые относительно недавно ушли из жизни. У обоих были проблемы с алкоголем. Между тем Кай Метов заметил, что в те годы он не замечал, чтобы они как-то по-особому выпивали. Употребляли, как он уверен, наравне со всеми. Он сказал, что, возможно, у Кельми и Осина количество однажды перешло в качество и процесс стал накопительным.

Исполнитель отметил, что в последние годы часто пересекался с двумя ушедшими из жизни музыкантами на концертных площадках. Они не были забыты публикой, как многие сегодня думают. По его мнению, есть исполнители, которые сейчас в более плачевном состоянии, однако они живы и нормально себя чествуют, сообщает портал Dni.ru.