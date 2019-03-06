Агутин устроил поклонникам виртуальную фото-прогулку по Валенсии

Певец Леонид Агутин только что порадовал фанатов работой над новым клипом, и тут же, оставил в Москве дела и уехал в Испанию. И в своем аккаунте в Instagram он решил приобщить поклонников к прекрасной старинной архитектуре Валенсии. Певец выложил серию снимков с домами, апельсиновыми деревьями и шпилями.

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С какой целью музыкант отправился в Испанию он уточнять не стал. Возможно, устроил себе небольшой отпуск, а, может быть, поездка как раз связана со съемками. Так или иначе, на снимках его супруги Анжелики Варум не было, а в описании Агутин указал только то, что это свежие кадры, сделанные 6 марта.

Поклонники «виртуальный тур» на странице кумира оценили, и поблагодарили Агутина за порцию таких солнечных фото в холодные дни российской зимы. «Спасибо за прекрасные воспоминая Леонид! Прекрасного Вам времяпровождения в Испании. И вкусненьких вечеров в уютных ресторанчиках этого города!», «Как же красиво, Леонид! Не прибавить не отнять! Браво», «Эстетическое наслаждение, спасибо!!!», «Как там красиво!!!! Спасибо за фото, прям как побывала там», «Вот это весна, сразу видно», — написали подписчики Агутина в комментариях к его снимкам.