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Пелагея с Иваном Телегиным «зажгли» под хит рэпера Леши Свика «Самолеты»

Звездная певица и ее муж хоккеист устроили безудержные танцы.

Пелагея с Иваном Телегиным «зажгли» под хит рэпера Леши Свика «Самолеты»
Пелагея и Телегин / Global Look Press

Известная певица Пелагея на своей страничке в социальной сети Instagram выложила забавный ролик. На кадрах можно увидеть, как она танцует вместе со своим мужем, хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. На сцене перед ними в это время выступает популярный среди молодежи рэпер Леша Свик. Он спел один из своих главных хитов «Самолеты».

Отметим, что Лёша Свик, несмотря на свою молодость, уже достаточно популярный исполнитель. Он активно сотрудничает с некоторыми рэперами, записывая совместные песни. Сам музыкант к рэп-движению себя не приписывает. Ранее он замечал, что его творчество не имеет какой-то конкретной направленности. Оно, как он утверждал, свободно от рамок.

«Вы такие замечательные», «Ваня просто красавчик», «Красивые очень», — прокомментировали танец Пелагеи и Ивана Телегина поклонники.

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Иван ТелегинЛеша СвикПелагея

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Пелагея с Иваном Телегиным «зажгли» под хит рэпера Леши Свика «Самолеты»
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