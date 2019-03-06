«Она уже такая большая, ползает»: Кудрявцева устроила фотосессию для семимесячной дочки

47-летняя Лера Кудрявцева вместе с 31-летним Игорем Макаровым воспитывают семимесячную дочку Марию. Как и большинство знаменитостей, новоиспеченная мамочка не стала засиживаться в декретном отпуске. Спустя несколько недель после родов она улетела в Сочи, став ведущей фестиваля «Новая волна».

В своем микроблоге светская львица крайне редко делится семейными кадрами, предпочитая рассказывать подписчикам о тех событиях, которые касаются ее профессиональной деятельности. Однако в Stories Лера уже выкладывала видеоролик из детской своей маленькой дочурки, показав, как Мария пробует ползать на коврике.

Кудрявцева также опубликовала в Instagram видео в формате Stories. В кадре девушка-фотограф делится своими впечатлениями от съемки с наследницей теледивы. Для своей крохи светская львица устроила импровизированную фотосессию, в рамках которой семимесячная Маша предстала сразу в нескольких образах. «Ездили мы сегодня в гости к Лерочке и к ее доченьке Машеньке. Она уже такая большая, ей семь месяцев. Она уже очень хорошо сидит, даже пытается стоять и ползает. Мы всего лишь за полчаса отсняли почти семь образов, она была у нас и повареночком», — приводит «ВокругТВ» слова фотографа, ссылаясь на аккаунт телеведущей.