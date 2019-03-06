НОВОСТИ

Екатерина Варнава повторила знаменитый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла»

Актриса устроила фотосессию во время работы.

Екатерина Варнава повторила знаменитый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла»
Екатерина Варнава. фото: instagram.com/kativarnava/

Одна из самых эффектных участниц шоу Comedy Women Екатерина Варнава не так давно вернулась из США, где провела несколько месяцев со своим возлюбленным Константином Мякиньковым. Из-за долгого отсутствия звезды на родине, поклонники даже заподозрили, что артистка решила эмигрировать из России, но их опасения оказались напрасными. Теперь актриса пытается вернуться к привычному ритму жизни, а также вновь примеряет различные образы для съемок.

На днях Варнава опубликовала несколько снимков, которые сделала прямо во время работы. В кадре она позирует в ярком желтом костюме с черной полоской. При этом ее волосы распущены. Актриса во время фотосессии принимала разные позы, а позади нее на стульях сидели девушки, которые смотрели в свои смартфоны. «Я и моя команда», — написала Катя. Поклонники сразу заметили, что девушка повторила знаменитый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла».

«Ума Турман нашла себе преемника», «Костюм ,как у Умы Турман в фильме „Убить Билла“», «Съёмки „Убить Билла 3“ и Екатерина Варнава в главной роли», «Тебе идет такой образ», — с юмором прокомментировали снимки подписчики. Многие также заметили, что Варнава удалила свой недавний пост, в котором унизила Ольгу Бузову. Напомним, что девушка опубликовала фото Ольги, на котором она запечатлена с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и написала: «Как можно от такой не загулять?». Высказывание Екатерины получило резонанс в обществе. Однако фанаты считают, что артистка просто поучаствовала в шоу «Comment Out» на Youtube-канале «Чикен Карри» и таким было одно из ее заданий.

Вам может быть интересно:

«Требования к ним растут с бешеным темпом»: Екатерина Варнава возмущена негативной критикой артистов Екатерина Варнава призналась, что ее мама не может сидеть без дела Екатерина Варнава отдыхает в США как «стильный бомж»

Тэги:

Екатерина Варнавазвездный стильУма Турман

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Варнава повторила знаменитый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла»
Интересно?
Поделись с друзьями: