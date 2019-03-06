Екатерина Варнава повторила знаменитый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла»

Одна из самых эффектных участниц шоу Comedy Women Екатерина Варнава не так давно вернулась из США, где провела несколько месяцев со своим возлюбленным Константином Мякиньковым. Из-за долгого отсутствия звезды на родине, поклонники даже заподозрили, что артистка решила эмигрировать из России, но их опасения оказались напрасными. Теперь актриса пытается вернуться к привычному ритму жизни, а также вновь примеряет различные образы для съемок.

На днях Варнава опубликовала несколько снимков, которые сделала прямо во время работы. В кадре она позирует в ярком желтом костюме с черной полоской. При этом ее волосы распущены. Актриса во время фотосессии принимала разные позы, а позади нее на стульях сидели девушки, которые смотрели в свои смартфоны. «Я и моя команда», — написала Катя. Поклонники сразу заметили, что девушка повторила знаменитый образ Умы Турман из фильма «Убить Билла».

«Ума Турман нашла себе преемника», «Костюм ,как у Умы Турман в фильме „Убить Билла“», «Съёмки „Убить Билла 3“ и Екатерина Варнава в главной роли», «Тебе идет такой образ», — с юмором прокомментировали снимки подписчики. Многие также заметили, что Варнава удалила свой недавний пост, в котором унизила Ольгу Бузову. Напомним, что девушка опубликовала фото Ольги, на котором она запечатлена с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и написала: «Как можно от такой не загулять?». Высказывание Екатерины получило резонанс в обществе. Однако фанаты считают, что артистка просто поучаствовала в шоу «Comment Out» на Youtube-канале «Чикен Карри» и таким было одно из ее заданий.