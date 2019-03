Недостаточно черный? Уилла Смита раскритиковали в Сети за желание сыграть отца Серены Уильямс

После известия о том, что Уилл Смит намерен сыграть роль отца теннисистоки Серены и Винус Уильямс, на актера обрушилась настоящая буря критики в социальных сетях. Как посчитали некоторые пользователи, оскароносного артиста необходимо заменить на кого-то другого.

Якобы оттенок кожи Смита – слишком светлый, чтобы он мог выступить в роли темнокожего Ричарда Уильямса. Поклонников удивили результаты кастинга. По их мнению, для этого персонажа могли бы лучше подойти те же Идрис Эльба или звезда фильма «Зеленая книга» Махершала Али.

«Уилл Смит недостаточно черный, чтобы играть темнокожего — это же смешно», «А Скарлетт Йоханссон должна тогда играть Винус!», «Мне нравится Уилл Смит, но эту роль стоит отдать другому актеру», – пишут пользователи Twitter.

Scarlett Johansson might as well play Venus with this kind of mess casting https://t.co/GmDItxrjJm

Why is he always cast in roles portraying dark skin men like there aren’t tons of black actors that would make more sense for the role? https://t.co/1VcZyCmwTK

— Pikliz Papi (@so_rudez) March 5, 2019