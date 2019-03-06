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Недостаточно черный? Уилла Смита раскритиковали в Сети за желание сыграть отца Серены Уильямс

Некоторые поклонники сочли актера неподходящим для темнокожего героя фильма «Король Ричард»

Недостаточно черный? Уилла Смита раскритиковали в Сети за желание сыграть отца Серены Уильямс
Фото: Wikimedia.org/Gage Skidmore

После известия о том, что Уилл Смит намерен сыграть роль отца теннисистоки Серены и Винус Уильямс, на актера обрушилась настоящая буря критики в социальных сетях. Как посчитали некоторые пользователи, оскароносного артиста необходимо заменить на кого-то другого.

Якобы оттенок кожи Смита – слишком светлый, чтобы он мог выступить в роли темнокожего Ричарда Уильямса. Поклонников удивили результаты кастинга. По их мнению, для этого персонажа могли бы лучше подойти те же Идрис Эльба или звезда фильма «Зеленая книга» Махершала Али.

«Уилл Смит недостаточно черный, чтобы играть темнокожего — это же смешно», «А Скарлетт Йоханссон должна тогда играть Винус!», «Мне нравится Уилл Смит, но эту роль стоит отдать другому актеру», – пишут пользователи Twitter.

Съемки биографической картины «Король Ричард», сценарий к которой создаст Зак Бэйлин, еще не начинались. Отметим, что Смиту принадлежит компания, которая занимается производством картины.

Отец Серены Уильямс когда-то и сам брал уроки тенниса. Однажды мужчина решил, что непременно воспитает из своих дочерей настоящих чемпионок в этом виде спорта.

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Недостаточно черный? Уилла Смита раскритиковали в Сети за желание сыграть отца Серены Уильямс
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