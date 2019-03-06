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Меган Маркл похвалила своего тестя за любовь к здоровой пище

Герцогиня Сассекская переживает, что в Англию начнут поставлять американское мясо, помытое в хлорке.

Меган Маркл похвалила своего тестя за любовь к здоровой пище
Меган Маркл и принц Гарри/I-Images/ZUMAPRESS.com (globallookpress)

Герцогиня Сассекская Меган как сторонница здорового образа жизни и здорового питания выразила обеспокоенность возможными поставками в Англию мяса из США. Она переживает, что в продажу может поступить слишком много дешевой и некачественной продукции, которая скажется на работе английских фермеров. В связи с этим Меган Маркл похвалила своего тестя принца Чарльза за поддержку местных производителей.

Маркл обеспокоена, что в Англии после Брексита начнет продаваться модифицированная искусственным образом говядина, куриное мясо, которое моется в хлоре и прочие низкокачественные товары. Все это может попасть на рынок после того, как Англия уже не будет связана с ЕС соглашениями.

Как передает Dailymail, герцогиня переживает насколько «сильно неправильны продовольственные системы США». И она выразила принцу Чарльзу свою благодарность в Букингемском дворце во время приема. Отметим, что Маркл следить за своим питанием, и неоднократно сообщалось, что принц Гарри стал тоже более внимательно относиться к еде после знакомства с Меган. Он заметно похудел, и, по словам его друзей, перестал есть вредную пищу.

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Меган Маркл похвалила своего тестя за любовь к здоровой пище
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