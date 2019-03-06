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Татьяна Буланова в девяностых годах давала по четыре концерта в день

Певица вспомнила свою поездку по Дальнему Востоку, когда она выступала практически непрерывно.

Татьяна Буланова в девяностых годах давала по четыре концерта в день
Татьяна Буланова / фото: globallook.com

Известная певица Татьяна Буланова 6 марта 2019 года празднует юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Сейчас исполнительница достаточно редко гастролирует по стране, однако было время, когда она давала по четыре концерта в день.

Буланова вспомнила свою поездку в 1993 году на Дальний Восток. Именно тогда в течение двух недель она утроила своеобразный «песенный марафон» и выступала практически непрерывно. Певица заметила, что сидела тогда во Владивостоке в одном из театров и вспоминала, сколько километров они пролетели за последнее врем. Певице было очень приятно в тот момент, что ее любят поклонники и ее песни пользуются успехом.

Также Буланова заметила, что в детстве мечтала о том, что станет драматической актрисой. Она хотела повторить путь Алисы Фрейндлих. В пятом классе она написала сочинение на эту тему. Сейчас, спустя много лет, она понимает, что из нее бы получилась никудышная актриса, сообщает «Пятый канал».

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Алиса Фрейндлихдень рожденияТатьяна Буланова

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Татьяна Буланова в девяностых годах давала по четыре концерта в день
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