Дочери Александра Реввы облачились в одинаковые платья на отдыхе в Таиланде

Александр Ревва родился в простой семье и в подростковом возрасте работал электрослесарем, чтобы помогать своей маме растить двоих детей. Теперь Александр является резидентом юмористического шоу «Comedy Club», а также выступает в качестве певца под псевдонимом Артур Пирожков. В следующем месяце он отметит 12 лет со дня свадьбы с Анжеликой, которая подарила ему двоих дочерей.

Сейчас семья Реввы отдыхает в Таиланде. Его супруга делится красочными фото с острова Пхукет. Избранница артиста не только загорает, но и занимается спортом. А вот дочери Александра настоящие модницы. Они любят облачатся в одинаковые наряды. Так на днях Алиса и Амели примерили цветастые платья, в которых устроили фотосессию на отдыхе. Яркие снимки жена Реввы опубликовала в соцсети. Поклонники пришли в настоящий восторг от наследниц артиста.

Многие считают, что девочки растут настоящими красавицами. «Одна папина, другая мамина копия, обе конфетки», «Такие куколки», «Очень красивые дочки и платья просто супер», «Прелестные», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что многие звезды наряжают своих детей в одинаковые наряды. Так недавно поступила Ксения Бородина, когда отправилась с дочерьми кататься на яхте. А другие мамы, сами облачаются в наряды в одном стиле с наследниками. Так не раз поступала Анна Хилькевич.