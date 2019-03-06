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Дочери Александра Реввы облачились в одинаковые платья на отдыхе в Таиланде

Поклонники считают, что наследницы артиста растут настоящими красавицами.

Дочери Александра Реввы облачились в одинаковые платья на отдыхе в Таиланде
Александр Ревва. фото: globallook.com

Александр Ревва родился в простой семье и в подростковом возрасте работал электрослесарем, чтобы помогать своей маме растить двоих детей. Теперь Александр является резидентом юмористического шоу «Comedy Club», а также выступает в качестве певца под псевдонимом Артур Пирожков. В следующем месяце он отметит 12 лет со дня свадьбы с Анжеликой, которая подарила ему двоих дочерей.

Сейчас семья Реввы отдыхает в Таиланде. Его супруга делится красочными фото с острова Пхукет. Избранница артиста не только загорает, но и занимается спортом. А вот дочери Александра настоящие модницы. Они любят облачатся в одинаковые наряды. Так на днях Алиса и Амели примерили цветастые платья, в которых устроили фотосессию на отдыхе. Яркие снимки жена Реввы опубликовала в соцсети. Поклонники пришли в настоящий восторг от наследниц артиста.

Многие считают, что девочки растут настоящими красавицами. «Одна папина, другая мамина копия, обе конфетки», «Такие куколки», «Очень красивые дочки и платья просто супер», «Прелестные», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что многие звезды наряжают своих детей в одинаковые наряды. Так недавно поступила Ксения Бородина, когда отправилась с дочерьми кататься на яхте. А другие мамы, сами облачаются в наряды в одном стиле с наследниками. Так не раз поступала Анна Хилькевич.

фото: instagram.com/angelikarevva/

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Тэги:

Александр Реввазвездные дети

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Дочери Александра Реввы облачились в одинаковые платья на отдыхе в Таиланде
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