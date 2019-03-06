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В Москве с наркотиками задержали беременную дочь Марианны Максимовской

Возбуждено уголовное дело.

В Москве с наркотиками задержали беременную дочь Марианны Максимовской
Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым/ фото: globallook.com

В столице задержана беременная дочь известной телеведущей Марианны Максимовской. При себе у девушки были наркотики, а также достаточно крупная сумма денег – 31500 рублей. Известно, что Александре 28 лет. Совсем скоро она должна стать мамой. Девушку сразу же доставили в отделение полиции.

Полиция спустя какое-то время возбудила уголовное дело. В ближайшее время будет рассмотрено прошение об аресте. Сама популярная телеведущая никак не прокомментировала пока задержание своей дочери, сообщает «Комсомольская правда».

Марианна Максимовская получила огромную известность как телеведущая аналитических программ на российском телевидении.

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задержание дочериМарианна МаксимовскаяМосква

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В Москве с наркотиками задержали беременную дочь Марианны Максимовской
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